Jego projekt miał być hitem, teraz masowo zwalnia ludzi. Zuckerberg to przegryw

Meta stawia kolejny, bardzo wyraźny krok w stronę odwrotu od metaverse. Po zapowiedziach głębokich cięć budżetowych w Reality Labs firma zaczęła faktycznie redukować zespoły, zamykać studia VR i wstrzymywać rozwój części flagowych projektów. Dla pracowników oznacza to zwolnienia, a dla rynku - potwierdzenie, że wizja Marka Zuckerberga o wirtualnych światach przestała być dla koncernu priorytetem.

Meta mówi "pa pa" metaverse. Ogromne zwolnienia z Reality Labs

Według informacji podanych pzez The New York Times, Meta planuje zwolnić około 10 proc. pracowników działu Reality Labs. To nawet kilkanaście setek osób w jednostce liczącej około 15 tysięcy zatrudnionych. Zwolnienia mają w największym stopniu dotknąć zespoły pracujące nad metaverse, w tym nad goglami VR i społecznościowymi światami wirtualnymi. Spotkanie zapowiedziane przez dyrektora technologicznego Andrew Boswortha, określane wewnętrznie jako "najważniejsze w tym roku", tylko podkreśla skalę zmian.

Dla Mety to logiczna konsekwencja decyzji zapadających już wcześniej. Reality Labs od 2021 roku wygenerowało ponad 70 miliardów dolarów strat, a zainteresowanie konsumentów wirtualną rzeczywistością nigdy nie zbliżyło się do oczekiwań Marka Zuckerberga. Firma nie zaprezentowała nowego headsetu VR od czasu premiery Quest 3S w 2024 roku, a projekty Horizon OS realizowane z partnerami takimi jak Asus i Lenovo zostały "wstrzymane".

Teraz dochodzi do tego ograniczenie własnego zaplecza deweloperskiego

Bo jak informuje Engadget, równolegle Meta zamknęła trzy wewnętrzne studia zajmujące się grami VR: Armature, Sanzaru oraz Twisted Pixel. To zespoły odpowiedzialne za głośne tytuły na gogle Quest, w tym Resident Evil 4 VR, Asgard’s Wrath czy niedawne Marvel’s Deadpool VR. Równocześnie firma poinformowała, że aplikacja fitnessowa Supernatural pozostanie dostępna dla obecnych użytkowników, ale nie będzie już otrzymywać nowej zawartości ani aktualizacji funkcji.

Rzecznik Meta wprost przyznał, że decyzje są elementem szerszej zmiany strategii. Firma "przesuwa część inwestycji z metaverse w stronę urządzeń noszonych”, a zaoszczędzone środki mają w tym roku wesprzeć rozwój inteligentnych okularów i innych urządzeń ubieralnych. W praktyce oznacza to, że wewnętrzne zespoły tworzące gry i doświadczenia VR przestają być kluczowe dla przyszłości koncernu.

Oficjalnie Meta przekonuje, że nie porzuca gier ani VR jako takich. W treści informacji dla pracowników cytowanej przez Bloomberga dyrektorka Oculus Studios Tamara Sciamanna zapewnia, że firma chce skupić się na współpracy z zewnętrznymi deweloperami, aby zapewnić "długoterminową stabilność ekosystemu". Trudno jednak nie zauważyć, że to język łagodzący emocje, a nie komunikat mający przekonać kogokolwiek, że jest dobrze.

Prawdziwym zwycięzcą tej restrukturyzacji jest sztuczna inteligencja, do której mają zostać przekierowane środki z Reality Labs. Oprócz tego Meta inwestuje dziś dziesiątki miliardów dolarów w centra danych, modele językowe i projekty związane z tzw. superinteligencją. Coraz więcej uwagi przyciągają też inteligentne okulary Ray-Ban, które sprzedały się w milionach egzemplarzy i stały się jednym z nielicznych sprzętowych sukcesów firmy w ostatnich latach.

Z perspektywy czasu decyzja o zwinięciu metaverse wygląda na nieuniknioną. Po latach głośnych zapowiedzi i kosztownych eksperymentów Meta zaczyna liczyć pieniądze - i przesuwa ludzi oraz budżety tam, gdzie widzi... nawet nie szybszy, ale jakikolwiek zwrot. Oczywiście metaverse nie zniknie z dnia na dzień, ale z każdą kolejną informacją z Menlo Park widać, że w końcu Mark Zuckerberg przejrzał na oczy i zobaczył, że nie sprzeda okularów VR miliardowi osób.

Malwina Kuśmierek 14.01.2026 15:32

