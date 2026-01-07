REKLAMA
Okulary od Facebooka to hit. Tak wielki, że dla Europy nie wystarczy

Meta wstrzymuje długo zapowiadaną premierę okularów Ray-Ban Display w Europie. Koncern przyznaje, że nie nadąża z realizacją zamówień na rynku amerykańskim.

Malwina Kuśmierek
Meta Ray-Ban Display
Jeżeli twoim planem na nowy rok było zaopatrzenie się w nowe okulary, to Meta właśnie skutecznie go pokrzyżowała. Amerykański koncern ogłosił, że wstrzymuje planowaną ekspansję inteligentnych okularów Ray-Ban Display na rynki europejskie.

Meta odkłada wejście Ray-Ban Display na rynki europejskie

Decyzja została ujawniona przy okazji targów CES 2026 i - według oficjalnego stanowiska koncernu - ma zaskakująco prozaiczne powody. Meta tłumaczy ją "bezprecedensowym popytem" w Stanach Zjednoczonych oraz "skrajnie ograniczoną dostępnością" sprzętu. Innymi słowy: firma sprzedała znacznie więcej egzemplarzy, niż była w stanie dostarczyć do sklepów. W takiej sytuacji Meta nie ma fizycznej możliwości by dokonać planowego i zapowiadanego rozszerzenia dostępności urządzeń na rynki europejskie.

"Od momentu wprowadzenia produktu na rynek jesienią ubiegłego roku obserwujemy ogromne zainteresowanie, w wyniku czego lista oczekujących na produkt sięga już 2026 roku. Ze względu na ten bezprecedensowy popyt i ograniczone zapasy postanowiliśmy wstrzymać planowaną ekspansję międzynarodową" - czytamy w oświadczeniu na blogu Mety.

Jak przekonuje Meta, listy oczekujących na Ray-Ban Display sięgają już daleko w 2026 rok. W tej sytuacji koncern postanowił skupić się wyłącznie na realizacji zamówień w USA i ponownie przemyśleć strategię międzynarodowej dystrybucji. Nowej daty europejskiej premiery nie podano.

Dla europejskich konsumentów to szczególnie gorzka informacja, bo Ray-Ban Display uchodzą za najbardziej dopracowane inteligentne okulary, jakie dotychczas trafiły do sprzedaży. W recenzjach podkreśla się nie tylko samą jakość wykonania, ale też sensowne wykorzystanie miniaturowego wyświetlacza w jednej z soczewek oraz opaski neuralnej noszonej na nadgarstku, która pełni rolę kontrolera.

Opóźnienie nie oznacza jednak, że Meta zwalnia tempo rozwoju produktu. Podczas CES zapowiedziano nowe funkcje, w tym dyskretny teleprompter wyświetlający tekst w polu widzenia użytkownika oraz tzw. EMG handwriting - możliwość "pisania palcem" po dowolnej powierzchni i zamiany ruchów dłoni na wiadomości wysyłane przez komunikatory.

Analitycy rynku podchodzą do sprawy spokojnie. Ich zdaniem Ray-Ban Display to urządzenie pierwszej generacji, produkowane w ograniczonych wolumenach, co sprzyja ostrożniejszemu skalowaniu. Dochodzą do tego różnice regulacyjne, kwestie prywatności oraz certyfikacje, które w Europie potrafią znacząco wydłużyć proces wprowadzania nowej elektroniki.

Malwina Kuśmierek
07.01.2026 20:07
Tagi: inteligentne okularyMeta
