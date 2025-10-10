REKLAMA
Okulary Facebooka z ekranem, ale bez niego. Naprawdę sprytne

Najnowsze okulary twórców Facebooka - Meta Ray-Ban Display z ekranem wcale nie mają wyświetlacza takiego jak smartfony czy zegarki. Zastosowano kompletnie coś innego. 

Albert Żurek
okulary Meta Ray-Ban
Specjaliści od napraw sprzętu elektronicznego z iFixit postanowili rozłożyć na części okulary Mety. Ich eksperyment potwierdził, że twórcy okularów zastosowali zamiennik dla ekranu - malutki projektor połączony ze specjalnym dostosowanym szkłem. To istne dzieło sztuki, które niestety jest niemal niemożliwe do naprawienia w razie uszkodzenia.

Okulary Meta Ray-Ban Display z ekranem, ale nie do końca. Jestem pod wrażeniem

W nowym filmie firma iFixit pokazała proces rozłożenia okularów Ray-Ban Display marki Meta. To sprzęt, który miał premierę pod koniec września i został wyceniony na 800 dol. (bez podatków ok. 3200 zł). Mówimy zatem o propozycji z wyższej półki, która jest dostępna w cenie podstawowego iPhone’a 17, który w Polsce kosztuje 4000 zł.

Sprzęt nie bez powodu tyle kosztuje. Nowy model w odróżnieniu od zwykłych Meta Ray-Ban to już nie tylko zwykłe inteligentne okulary z podstawowymi funkcjami takimi jak nagrywanie wbudowaną kamerą czy odtwarzanie dźwięku z telefonu. Jak twierdzi producent, są to "pierwsze okulary SI z osobistym wyświetlaczem wbudowanym w soczewkę".

Prawda jest taka, że w środku nie ma wyświetlacza OLED lub LCD - czyli takiego, który trafia do smartfonów, zegarków czy zestawów VR. Obecna technologia konsumencka jeszcze nie pozwala na stworzenie w pełni niewidocznego ekranu dla takich okularów. Zamiast tego producent zastosował malutki projektor, zminiaturyzowany panel w technologii LCOS odbijający światło z trzech diod LED na soczewki, który tworzy obraz siatkowy o rozdzielczości 600 x 600 pikseli.

Zastosowane rozwiązanie nijak ma się do ekranów z innych urządzeń, na które patrzymy bezpośrednio. Technologii jest bliżej do projektorów, które również są pozbawione ekranów, ale umożliwiają wytwarzanie obrazu. Z tą różnicą, że komponenty w środku Meta Ray-Ban Display są naprawdę zminiaturyzowane.

Oprócz tego do działania okularów potrzebne jest konkretne szkło ze specjalnie zaprojektowanymi odblaskowymi lustrami, które skupiają światło z projektora pod odpowiednimi kątami w określonych punktach. Lustra są oczywiście niewidoczne gołym okiem dla człowieka. Zastosowanie takiego rozwiązania sprawia, że obraz wyświetlany na soczewkach widzi tylko osoba nosząca - spojrzenie na sprzęt pod innym kątem sprawia, że wyświetlane treści są niewidoczne (a więc inne osoby tego nie zauważą).

Przez fakt zastosowania specjalnych geometrycznych soczewek Meta Ray-Ban Display różnią się od wszystkich innych okularów AR, jakie kiedykolwiek trafiły na rynek. Problemem rozwiązanie jest jednak jego stopień zaawansowania - nie jest to zwykłe szkło stosowane w większości okularów. iFixit uważa, że produkcja takich komponentów jest wyjątkowo droga, przez co koszt stworzenia jednej pary okularów może przekraczać cenę, którą płaci klient .

Stopień zaawansowania Ray-Ban Display jest jednak tak wysoki, że bez odpowiednich umiejętności oraz sprzętu okulary są niemożliwe do naprawienia. Mimo wszystko to niezwykle ciekawy kawałek technologii użytkowej. 

Albert Żurek
10.10.2025 06:13
Tagi: inteligentne okularyMetaokulary
