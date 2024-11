Wszyscy kupują monitory OLED, trwa prawdziwy szał. Czy ty też powinieneś?

Okazuje się bowiem, że popyt okazał się znacząco większy niż te optymistyczne oczekiwania. Rok 2024 ma być zamknięty z liczną 1,44 mln sprzedanych monitorów OLED, co oznacza 181-procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Co więcej, klienci wybierają najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. Na czym korzysta głównie Samsung.