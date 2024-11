Jest mocna promocja na monitory iiyama. Możesz zaoszczędzić nawet 500 zł

Wcześniej wspomniane 500 zł obowiązuje na dwa ultraszerokie ekrany w proporcjach 32:9 - stworzonego do gier GCB4580DQSN-B1 oraz biurowego XCB4594DQSN-B1. Oba modele bazują na matrycach VA 45" pracujących w rozdzielczości 5120 × 1440 piksele (niczym dwa monitory WQHD obok siebie) przy częstotliwości odświeżania 165 Hz. To niemalże identyczne sprzęty. Jak to wygląda cenowo? Biurowy ProLite kosztuje 2799 zł (zamiast 3299 zł), z kolei gamingowy 2699 zł (zamiast 3189 zł).