Najlepsze promocje na smartfony podczas Black Friday 2024. Te modele warto kupić

Xiaomi 14T to telefon, który nie kosztuje 4 czy 5 tys. zł, a zapewnia dobry zestaw aparatów. To propozycja ze średniej półki kosztująca ok. 2400 zł (zamiast 3000 zł), która tak naprawdę dla wielu osób zapewni wystarczające możliwości fotograficzne. Urządzenie oddaje do dyspozycji zestaw trzech modułów: główny z matrycą Sony IMX906 50 Mpix z OIS i przysłoną f/1.7, szeroki kąt 12 Mpix f/2.2 oraz teleobiektyw f/1.9 z 2,6-krotnym zbliżeniem, współpracujący z sensorem 50 Mpix. Na froncie znajduje się aparat 32 Mpix.