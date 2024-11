To ten moment: licencja WinRAR taniej o połowę na Black Friday. Podobno ktoś już kupił

W życiu są pewne tylko trzy rzeczy: śmierć, podatki i to, że WinRAR poprosi cię o wykupienie licencji. Małe, nienachalne okienko wyświetlające się w tym popularnym programie do kompresji informuje o zakończeniu 40-dniowego okresu próbnego i zachęca do zakupu licencji w cenie 165 zł. Wystarczy jednak zamknąć okno (także klawiszem ESC), aby w dalszym ciągu cieszyć się pełną funkcjonalnością programu.