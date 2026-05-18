mObywatel potwierdzi twój wiek w sieci. Koniec anonimowości i dobrze

mObywatel niebawem dostanie funkcję weryfikacji wieku. Ministerstwo Cyfryzacji pokazało, jak rządowa aplikacja dostosuje się do unijnych przepisów i europejskiego portfela tożsamości.

Albert Żurek
Jeszcze w tym roku otrzymamy europejski portfel tożsamości. Rozwiązanie będzie działać na bazie mObywatea i za pomocą telefonu potwierdzimy swoje personalia, bez potrzeby korzystania z klasycznego plastikowego dowodu osobistego. Opcja ta przyda się też w sieci, dzięki czemu będzie można łatwo i bezpiecznie potwierdzać swój wiek bez podawania danych stronom trzecim. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski tłumaczy zasadę działania.

mObywatel potwierdzi tożsamość w sieci. Mówią, jak to będzie wyglądać

Dariusz Standerski opublikował na swoim profilu X film, w którym tłumaczy zasadę działania funkcji weryfikacji wieku w mObywatelu. Rozwiązanie bazujące na europejskim portfelu tożsamości ma działać w sposób bardzo podobny do popularnej funkcji potwierdzania tożsamości dostępnej w rządowej aplikacji.

Jak to ma wyglądać w praktyce? Jeśli strona internetowa będzie wymagać weryfikacji od użytkownika, może to zrobić na kilka sposobów. W wydaniu witryny na komputery osobiste będzie dostępny kod QR, który trzeba będzie zeskanować rządową aplikacją. Na ekranie użytkownik zobaczy informacje dotyczące strony internetowej i będzie mógł zadecydować, jakie dane będzie chciał udostępnić.

Jeśli strona lub serwis internetowy będzie wymagać ukończenia co najmniej 15 lat, wystarczy zaznaczyć potwierdzenie wieku. Następnie zweryfikowana informacja zostanie przekazana do właściciela usługi, bez podawania dokładnej daty urodzenia. Osoba, która będzie chciała się zarejestrować lub wejść na stronę, w ten sposób zostanie potwierdzona.

Aplikacja mObywatel również nie udostępnia danych dotyczących imienia i nazwiska oraz innych szczegółów. Użytkownik dostanie zatem pełną kontrolę nad informacjami udostępnianymi platformom.

Niektóre strony nie będą wymagać skanowania kodu QR, a zamiast tego wyświetlą przycisk weryfikacji za pomocą mObywatela. Funkcja automatycznie uruchomi aplikację rządową i pozwoli udostępnić wymagane dane do weryfikacji.

Przynajmniej na początku nie będzie wymogu weryfikacji

W momencie uruchomienia narzędzi weryfikacji nie będzie powszechnego wymogu potwierdzenia wieku. Unia Europejska jedynie sugeruje, aby twórcy oprogramowania i serwisów internetowych wdrażali opcję pozwalającą na weryfikację wieku za pomocą unijnych narzędzi. Obecnie nie ma konkretnych terminów co do uruchomienia powszechnego systemu weryfikacji.

Albert Żurek
18.05.2026 20:23
