UE chce twardej kontroli wieku w internecie. Polska odpala własny, sprytniejszy plan

Dzisiejszy internet jest pozbawiony pełnoprawnych narzędzi ograniczających dostęp do niektórych treści osobom niepełnoletnim. Ostatnio Komisja Europejska zarzuciła firmie Meta, odpowiadającej za Instagrama i Facebooka, że nie weryfikuje ona wieku i na jej platformach znajduje się mnóstwo osób poniżej 13. roku życia. Unia Europejska przygotowuje już podwaliny pod weryfikację, lecz obecnie niczego jeszcze nie wymaga.

Unia Europejska zaleca, aby państwa członkowskie zaczęły weryfikować wiek internautów

Unia Europejska już w połowie kwietnia ogłosiła i udostępniła swoją aplikację do weryfikacji wieku użytkownika. To rozwiązanie, które ma umożliwiać potwierdzenie daty urodzenia w zewnętrznych usługach (np. sklepach i stronach internetowych) bez faktycznego podawania dokumentów dostawcom.

Rozwiązanie działa na bazie otwartego oprogramowania i wykorzystuje dowód osobisty lub paszport. Aplikacja skanuje dane wewnętrznie i nie przekazuje ich dostawcom, u których chcemy potwierdzić tożsamość. Zamiast tego oprogramowanie UE łączy się z systemami platformy i wysyła informację, czy korzystający spełnia określone wymogi pod względem wieku. Nie przekazuje przy tym rzeczywistego wieku, tożsamości oraz innych danych osobowych.

Z najnowszych doniesień dowiadujemy się, że Komisja Europejska obecnie tylko rekomenduje, aby każde państwo członkowskie wprowadziło weryfikację wieku użytkownika do końca 2026 r. W tym momencie nie ma jednak jasnego obowiązku korzystania z tego oprogramowania. Jest to zatem obecnie tylko sugestia, aby to unijna aplikacja stała się podstawowym narzędziem.

Rozwiązanie ma działać na wielu różnych platformach: zarówno na smartfonach, jak i komputerach osobistych.

Skuteczna i chroniąca prywatność weryfikacja wieku to kolejny element układanki, do którego ukończenia jesteśmy coraz bliżej. Dążymy do stworzenia przestrzeni online, w której nasze dzieci będą bezpieczne i będą mogły korzystać z niej w sposób pozytywny i odpowiedzialny, nie ograniczając przy tym praw dorosłych - powiedziała Henna Virkkunen, wiceprezes wykonawcza ds. suwerenności technologicznej.

W Polsce nie będziemy mieć tej aplikacji, mimo że UE to rekomenduje

Już teraz wiemy, że pomimo zalecenia wprowadzenia unijnej aplikacji do końca 2026 r., Polska nie zdecyduje się na jej bezpośrednie wdrożenie. Jak wynika z doniesień przekazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji dla serwisu Business Insider, u nas oprogramowanie to nie będzie dostępne jako osobna aplikacja.

Zamiast tego weryfikacją wieku zajmie się cyfrowy portfel tożsamości, który ma zostać oddany do użytku pod koniec 2026 r. Z kolei ta usługa ma być częścią aplikacji mObywatel. Z czasem oprogramowanie będzie obsługiwać wszystkie funkcje europejskiego portfela tożsamości.

Albert Żurek 30.04.2026 15:02

