Rumuni kupują polskie drony Warmate. Płacą świeżymi euro z SAFE

Rumuński serwis DefenseRomania uzyskał dokument dotyczący programów SAFE dla rumuńskiej armii. 15 największych zakupów jest wartych prawie 8,3 mld euro, z czego prawie 5,66 mld euro to programy z firmami z Niemiec. Grupa Rheinmetall otrzymuje kontrakty o wartości prawie 5 mld euro.

Kawałek z tego tortu przypadnie Polsce, a dokładniej Grupie WB. Firma ta produkuje systemy łączności, systemy zarządzania walką, ale przede wszystkim doskonałe drony sprawdzone w pełnoskalowej wojnie w Ukrainie.

Z informacji portalu wynika, że Rumunia zamówi systemy uderzeniowe, a dokładniej amunicję krążącą o wartości 147 mln euro. Chodzić ma ma drony Warmate.

Trudny do wykrycia przez wroga

Amunicja krążąca Warmate, opracowana i produkowana przez polską firmę Grupa WB, to nowoczesny system bezzałogowy łączący cechy drona rozpoznawczego i precyzyjnego pocisku, potocznie nazywany dronem kamikadze.

Jej głównym zadaniem jest patrolowanie określonego obszaru, poszukiwanie i rozpoznanie, a następnie błyskawiczne niszczenie wykrytych celów przeciwnika. Operator sterujący systemem może obserwować pole walki w czasie rzeczywistym dzięki kamerze wizyjnej lub termowizyjnej umieszczonej na dziobie maszyny.

Po zidentyfikowaniu zagrożenia, na przykład wrogiego pojazdu, stanowiska dowodzenia czy punktu oporu, operator kieruje drona do ostatecznego ataku, który kończy się bezpośrednim uderzeniem w cel i detonacją ładunku wybuchowego.

System ten wyróżnia się dużą elastycznością oraz wysoką skutecznością, co zostało wielokrotnie udowodnione w rzeczywistych warunkach bojowych, w szczególności podczas trwającego konfliktu w Ukrainie.

Warmate jest na tyle lekki, że może być przenoszony w plecakach przez niewielki zespół żołnierzy. Jego ogromną zaletą jest możliwość łatwej wymiany głowic bojowych w zależności od potrzeb misji; dron może przenosić ładunki odłamkowo-burzące przeciwko sile żywej, kumulacyjne do niszczenia lżej opancerzonych pojazdów, a także termobaryczne.

Ze względu na swoje niewielkie rozmiary, cichy napęd elektryczny oraz kompozytową konstrukcję, Warmate jest bardzo trudny do wykrycia przez systemy przeciwlotnicze i radary wroga.

Dron Warmate ma rozpiętość skrzydeł wynoszącą 1,6 m oraz długość 1,1 m. Jej maksymalna masa startowa (MTOW) to zaledwie 5,3 kg, wliczając w to zintegrowaną, wymienną głowicę bojową. Bezzałogowiec charakteryzuje się czasem lotu sięgającym 60 minut, co daje operatorowi odpowiednio dużo czasu na przeprowadzenie dokładnego zwiadu, identyfikację celu i podjęcie decyzji o ataku.

W momencie przejścia do ostatecznej fazy uderzenia maszyna gwałtownie przyspiesza, nurkując na cel z maksymalną prędkością w trybie ataku sięgającą 150 km/h, co w praktyce uniemożliwia przeciwnikowi skuteczną reakcję obronną lub ucieczkę.

Jeden z najważniejszych kierunków w regionie

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że na poczatku kwietnia 2026 r. Podczas bukaresztańskiego polsko-rumuńskiego forum przemysłowego Grupa WB zapowiedziała powstanie spółki WB Romania. Będzie to pierwszy, poza Polską, podmiot Grupy na terenie Unii Europejskiej.

Rumunia to dziś jeden z najważniejszych kierunków w regionie, zarówno z perspektywy przemysłowej, jak i bezpieczeństwa europejskiego. To państwo o rosnącym znaczeniu dla stabilności wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Polskę i Rumunię łączą dziś nie tylko współpraca gospodarcza, ale również realne działania w obszarze bezpieczeństwa. Obecność polskich żołnierzy w Rumunii oraz rumuńskich w Polsce potwierdza wspólne podejście do zagrożeń.

Sprzyjające warunki dla działalności biznesowej oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry i wyspecjalizowanych podmiotów przemysłowych sprawiają, że rynek rumuński stanowi realne wzmocnienie potencjału Grupy WB. Lokalne kompetencje mogą wspierać realizację projektów prowadzonych z myślą o potrzebach użytkowników nie tylko w regionie, ale również na innych rynkach działalności Grupy - podała firma w komunikacie.

Dotychczas międzynarodowy rozwój Grupy WB obejmował takie podmioty, jak m.in. WB Ukraine w Ukrainie, WB America w Stanach Zjednoczonych czy WBE Technologies w Malezji. Utworzenie WB Romania oznacza rozszerzenie tej działalności o rynek unijny.

Grupa WB od lat rozwija systemy bezzałogowe, nowoczesne systemy teleinformatyczne, łączności taktycznej, czy automatyzacji procesów dowodzenia. Rozwiązania projektowane przez polskich inżynierów powstają jako element większego ekosystemu informacyjnego. Umożliwia niezakłóconą współpracę różnych środowisk, wymianę danych, zwiększenie świadomości sytuacyjnej i koordynację działań wojska.

Bogdan Stech 28.04.2026 15:25

