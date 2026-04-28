Unia do Google'a: Android musi się zmienić. Oto nasze wymagania

Europejska Komisja nie bawi się w półśrodki. Po miesiącach analiz i tzw. specification proceedings Bruksela zaczyna precyzyjnie wskazywać jak Google ma zmienić Androida, by ten nie faworyzował wyłącznie Gemini. Chodzi o realną interoperacyjność - taką, która pozwoli ChatGPT, Claude’owi czy innym usługom AI działać na telefonach z Androidem równie głęboko i sprawnie, jak robi to dziś asystent Google. I to nie jest już ogólna deklaracja polityczna, ale zestaw bardzo konkretnych wymagań.

Android otwarty na AI - tym razem tak na serio

Komisja chce, by Google udostępnił „wolną i efektywną interoperacyjność” z funkcjami sprzętowymi i systemowymi Androida, z których korzysta Gemini. W praktyce oznacza to dostęp do takich elementów jak aktywacja głosowa i własne „wake wordy”, integracja z systemowym wyszukiwaniem, możliwość wywoływania zadań z poziomu przycisków systemowych (np. długie przytrzymanie home) czy dostęp do tych samych API, które dziś są zarezerwowane dla usług Google’a.

To duża zmiana, bo obecnie - jak zauważa Komisja - zbyt wiele funkcji Androida działa wyłącznie z Gemini, co daje Google’owi nienaturalną przewagę. A mówimy o platformie mającej ok. 65 proc. udziału w rynku mobilnych systemów operacyjnych w Europie

Google nie jest zachwycony

Firma twierdzi, że ingerencja UE jest „nieuzasadniona” i może podnieść koszty oraz zagrozić prywatności i bezpieczeństwu użytkowników. Ale Komisja przypomina, że DMA to nie prośba, tylko obowiązek - a za jego naruszenie grożą kary do 10 proc. globalnych przychodów. Postępowanie musi zakończyć się do 27 lipca bieżącego roku. Jeśli Google nie spełni wymogów Bruksela może uznać firmę za działającą wbrew DMA, co otworzy drogę do sankcji.

Maciej Gajewski 28.04.2026 19:01

