Unia sprawdzi, ile masz lat. Nadchodzi oficjalna aplikacja do weryfikacji

Unia Europejska ogłosiła przygotowanie aplikacji do weryfikacji wieku użytkowników internetu, która ma wspierać ochronę dzieci przed nieodpowiednimi treściami. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że rozwiązanie jest już gotowe od strony technicznej i w najbliższych tygodniach zostanie udostępnione obywatelom państw członkowskich.

Aplikacja umożliwi potwierdzenie wieku użytkownika przy użyciu dokumentów państwowych, takich jak paszport lub dowód osobisty, a także za pośrednictwem zaufanych instytucji, w tym banków czy szkół. Po zakończeniu procesu użytkownik otrzyma cyfrowe potwierdzenie wieku, które będzie mogło zostać przekazane platformom bez ujawniania dodatkowych danych osobowych.

- Ta aplikacja pozwoli użytkownikom potwierdzić swój wiek podczas korzystania z platform internetowych. Podobnie jak sklepy proszą o okazanie dokumentu potwierdzającego wiek osoby kupującej napoje alkoholowe

System opiera się na technologii zero-knowledge proof, która pozwala potwierdzić spełnienie określonego warunku bez ujawniania szczegółów tożsamości. Komisja podkreśla, że to rozwiązanie ma pozwolić użytkownikom zachować kontrolę nad swoimi danymi, a platformy internetowe na których będzie potwierdzany wiek nie będą miały dostępu do wrażliwych informacji.

Nowe rozwiązanie stanowi odpowiedź na dotychczasowe mechanizmy stosowane przez serwisy internetowe, które często ograniczały się do deklaracji wieku poprzez kliknięcie odpowiedniego komunikatu. Zdaniem Komisji takie metody nie zapewniają skutecznej ochrony dzieci i nie spełniają standardów wymaganych przez unijne przepisy, w tym akt o usługach cyfrowych. Bruksela podkreśla, że platformy nie będą mogły dłużej powoływać się na brak narzędzi technicznych do weryfikacji użytkowników. Jednocześnie urzędnicy przyznają, że sam proces może być postrzegany jako uciążliwy, jednak uznają go za konieczny element zwiększania bezpieczeństwa najmłodszych.

Testy aplikacji przeprowadzono w kilku państwach członkowskich, w tym we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Danii, Grecji, Irlandii i na Cyprze, co pozwoliło sprawdzić jej działanie w różnych systemach administracyjnych. Komisja zakłada, że rozwiązanie będzie integrowane z krajowymi systemami tożsamości cyfrowej oraz rozwijanymi portfelami cyfrowymi.

Pierwsze wersje narodowe mają pojawić się jeszcze w tym roku, a docelowo powstać ma jednolity standard dla całej Unii Europejskiej. Równolegle trwają prace nad dodatkowymi regulacjami dotyczącymi ograniczenia dostępu nieletnich do mediów społecznościowych, a eksperci przygotowują rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian na poziomie całej wspólnoty.

Malwina Kuśmierek 16.04.2026 10:53

