Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce

Od marca Discord wdraża globalnie system, który domyślnie ograniczy konta niezweryfikowanych użytkowników do trybu dla nastolatków. Pełny dostęp do treści dla dorosłych wymaga teraz skanu twarzy lub przesłania dowodu tożsamości.

Coraz częściej giganci technologiczni odchodzą od archaicznego modelu, w którym wystarczyło wpisać zmyśloną datę urodzenia, by oszukać system. Legislatorzy na całym świecie naciskają na platformy, by te brały odpowiedzialność za to, kto ogląda ich treści, a to wymusza wprowadzenie bardziej inwazyjnych metod sprawdzania tożsamości.

Fizyczne potwierdzenie pełnoletności staje się nowym standardem, do którego musimy przywyknąć. Nie chodzi już tylko o kliknięcie deklaracji wieku, ale o realne udowodnienie tego faktu - czy to przez skanowanie dokumentów, czy analizę biometryczną twarzy. To cyfrowa bramka, która ma chronić nieletnich, ale dla wielu dorosłych użytkowników oznacza koniec beztroskiej anonimowości i konieczność dzielenia się wrażliwymi danymi z kolejnymi podmiotami.

Domyślnie jako nastolatek

Do grona platform wymagających twardych dowodów dołącza właśnie Discord. Od marca 2026 r. wszystkie konta zostaną globalnie przestawione na tryb „domyślnie dla nastolatków”. Jeśli użytkownik nie potwierdzi fizycznie, że jest dorosły, system automatycznie nałoży na niego szereg ograniczeń, niezależnie od tego, jak długo korzysta z serwisu i co deklarował przy rejestracji.

Aby zdjąć blokady, trzeba będzie przejść proces weryfikacji wieku. Discord oferuje dwie ścieżki: przesłanie zdjęcia rządowego dokumentu tożsamości lub skorzystanie z szacowania wieku na podstawie wideo-selfie. W tym drugim przypadku sztuczna inteligencja analizuje rysy twarzy, by ocenić, czy dana osoba jest pełnoletnia. Firma zapewnia, że wideo jest przetwarzane lokalnie na urządzeniu użytkownika.

Co tracą niezweryfikowani użytkownicy?

Brak weryfikacji oznacza odcięcie od serwerów i kanałów oznaczonych jako te dla dorosłych (te NSFW). Nawet jeśli należysz do takiej społeczności od lat, zobaczysz czarny ekran zamiast treści. Zablokowana zostanie też możliwość przemawiania na kanałach typu Stage oraz opcja wyłączenia filtrów cenzurujących graficzne materiały. System ma być bezwzględny dla niezweryfikowanych kont.

Zmiany dotkną również bezpośredniej komunikacji. Niezweryfikowani użytkownicy otrzymają ostrzeżenia przy zaproszeniach do znajomych od nieznajomych osób. Co więcej, wiadomości prywatne od osób spoza listy kontaktów będą automatycznie filtrowane do oddzielnej skrzynki, co ma utrudnić kontakt potencjalnym zwyrodnialcom z nastolatkami.

Obawy o prywatność i wycieki danych

Przedstawiciele Discorda zapewniają - a co mają robić? -, że prywatność pozostaje priorytetem. Firma twierdzi, że nie przechowuje danych biometrycznych ani informacji z dowodów osobistych - mają one być usuwane natychmiast po zakończeniu procesu weryfikacji. Nowy system opiera się na „szacowaniu” wieku, a nie na trwałym rozpoznawaniu twarzy i łączeniu jej z konkretnym nazwiskiem w bazie danych.

Te zapewnienia mogą jednak nie wystarczyć sceptykom, zwłaszcza w świetle niedawnych wpadek. W październiku jeden z zewnętrznych partnerów Discorda padł ofiarą ataku hakerskiego, w wyniku którego wyciekły dane weryfikacyjne, w tym zdjęcia dokumentów tożsamości użytkowników. Choć Discord zmienił dostawcę usług, zaufanie do przekazywania takich danych firmie zostało mocno nadszarpnięte.

Ruch ten wpisuje się w szerszy trend wymuszany przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci, podobnie jak ma to miejsce na Robloxie czy Instagramie. Choć Discord twierdzi, że większość użytkowników nie odczuje zmian, bo rzadko zagląda do sekcji dla dorosłych, dla wielu jest to sygnał, że era swobodnego internetu powoli dobiega końca, a anonimowość staje się towarem deficytowym.

Kolejne bastiony internetowej wolności padają pod naporem regulacji i dbałości o bezpieczeństwo najmłodszych. Skoro nawet platformy kojarzone z grami żądają dowodu, ucieczka jest trudna. Alternatywnie możemy wszyscy przejść na starego, dobrego TeamSpeaka, prawda?

Oliwier Nytko 10.02.2026 07:04

