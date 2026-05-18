Polacy zachwyceni chińskim SUV-em. 78 tys. zł za automat to jak błąd

Ładowanie...

77 700 złotych. Dokładnie za tyle można kupić nowego Bestune T77 Comfort z rocznika 2025 z benzynowym silnikiem 1.5 turbo o mocy 160 koni mechanicznych, automatyczną skrzynią biegów i zerowym przebiegiem. Żeby było jasne: nie mówimy o małym hatchbacku z gołym silnikiem, stalowymi felgami i klimatyzacją jako szczycie luksusu. Mówimy o pełnoprawnym SUV-ie z pięciodrzwiowym nadwoziem, automatem i listą wyposażenia, która jeszcze całkiem niedawno w tej cenie pasowałaby do auta o klasę albo dwie droższego.

W ogłoszeniu pojawiają się m.in. reflektory LED, światła tylne LED, panoramiczne okno dachowe, elektrycznie otwierany dach panoramiczny, 18-calowe felgi aluminiowe, dostęp bezkluczykowy, kamera cofania, tylne czujniki parkowania, automatyczna klimatyzacja, podgrzewane przednie fotele, elektrycznie regulowany fotel kierowcy, 12,3-calowy ekran multimediów i cyfrowy wyświetlacz przed kierowcą.

REKLAMA

Na polskim rynku motoryzacyjnym cena poniżej 80 tys. zł jest obecnie raczej typowa dla segmentu małych samochodów miejskich, raczej oferowanych z manualną skrzynią biegów i ograniczoną listą wyposażenia standardowego. Pojawienie się w tym przedziale nowego SUV-a z automatyczną przekładnią i silnikiem o mocy 160 KM stanowiło wyraźne zaburzenie rynkowych proporcji. Gwałtowna reakcja Peppera była w tych okolicznościach całkowicie przewidywalna.

Pepper nie kocha marek. Pepper kocha liczby

Reakcja użytkowników Pepper jest w tej historii równie ciekawa jak sam samochód. To społeczność, która zwykle bezlitośnie rozlicza oferty: patrzy na cenę, porównuje z rynkiem, wyłapuje sztuczki w regulaminie i punktuje marketing. Jeżeli coś robi tam kilka tysięcy stopni (na moment pisania tekstu jest prawie 5 tys.), to znaczy, że ludzie zobaczyli nie tylko chiński samochód, ale przede wszystkim nienaturalnie mocną relację ceny do tego, co dostają na papierze.

Cena 77 700 zł stawia auto w miejscu, w którym trudno znaleźć bezpośredniego rywala z podobnym nadwoziem, mocą i automatem. Dacia Duster bywa dostępna w podobnej cenie w bazie, ale nie w porównywalnej konfiguracji z automatem i wyposażeniem. Klasyczne miejskie crossovery znanych marek szybko przebijają 85-90 tys. zł, a często trzeba dopłacać za elementy, które tu są już w pakiecie.

REKLAMA

To nie znaczy oczywiście, że Bestune nagle stał się pewniejszym wyborem niż Toyota, Hyundai, Kia czy Volkswagen. Znaczy tylko, że użytkownicy zaczęli widzieć coś, co w motoryzacji jest bardzo niebezpieczne dla starych marek: różnica w cenie zrobiła się tak duża, że część klientów przestaje pytać, czy to marka premium, a zaczyna pytać, ile właściwie przepłacam za logo.

REKLAMA

Bestune, czyli tak właściwie co?

Bestune nie osiągnął jeszcze w Polsce poziomu rozpoznawalności porównywalnego z takimi chińskimi markami jak MG, BYD czy Omoda. Nie jest to jednak podmiot o nieustabilizowanej pozycji rynkowej. Marka należy do FAW Group – jednego z czołowych chińskich koncernów motoryzacyjnych o ugruntowanej historii i szerokim zapleczu produkcyjnym.

REKLAMA

Dla polskiego nabywcy informacja ta ma wymiar przede wszystkim psychologiczny: świadomość, że za nieznanym logo stoi duży, ustabilizowany producent, obniża barierę akceptacji nowej marki w porównaniu z podmiotem debiutującym bez udokumentowanego doświadczenia produkcyjnego.

Przeczytaj także:

REKLAMA

W Polsce Bestune oficjalnie oferuje kilka modeli, a T77 jest najtańszym SUV-em w gamie. Cennikowo model promowany jest zwykle od 89 900 zł, dlatego oferta za 77 700 zł wygląda na mocno agresywną promocję konkretnej wersji Comfort. Nie należy jej więc raczej traktować jak nowego, ogólnopolskiego poziomu cenowego całej marki, chociaż użytkownicy podają, że w takiej cenie samochód jest dostępny m.in. w Częstochowie, Kielcach, Środzie Wielkopolskiej, Lublinie, Rzeszowie czy w Wejherowie. Więcej informacji o promocji znajdziecie oczywiście na Pepperze. A tutaj lista dostępnych egzemplarzy.

REKLAMA

Marcin Kusz 18.05.2026 18:50

Ładowanie...

REKLAMA