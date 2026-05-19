LEGO daje Polakom aplikację z punktami, nagrodami i wcześniejszym dostępem

Aplikacja jest już dostępna w App Store oraz Google Play. To zmiana, bo do tej pory korzystanie z programu LEGO Insiders kojarzyło się głównie ze stroną internetową LEGO.com, zakupami w sklepie internetowym lub wizytą w LEGO Store. Teraz najważniejsze funkcje programu mają być pod ręką, bez szukania zakładek, logowania się przez przeglądarkę i sprawdzania statusu punktów dopiero po zakupach.

Członkowie programu LEGO Insiders mogą teraz gromadzić punkty przy każdym zakupie dokonanym w aplikacji, na stronie LEGO.com, w LEGO Store oraz u wybranych partnerów.

Punkty można wymienić na natychmiastowe zniżki lub nagrody, takie jak przedmioty kolekcjonerskie, pliki cyfrowe do pobrania, bilety do parków LEGOLAND i wiele innych. Członkowie programu mają również możliwość wcześniejszego dostępu do premier wybranych produktów, dzięki czemu mogą kupić nowe zestawy przed ich oficjalną premierą.

LEGO Insiders trafia do Polski

Do tej pory aplikacja LEGO Insider była dostępna tylko w trzech krajach. Od dzisiaj, poza Polską, można z niej korzystać także w Danii, Kanadzie, Francji i Hiszpanii.

Cieszymy się, że po pozytywnych opiniach i wynikach osiągniętych na trzech pierwszych rynkach: w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Irlandii, możemy dalej rozwijać aplikację LEGO Insiders dla naszych członków - mówi Aaron Mitchell, wiceprezes działu Członkostwa i Personalizacji w Grupie LEGO.

Dodaje ona, ze to dopiero początek. Celem jest, aby aplikacja stała się mobilnym centrum członkostwa dla wszystkich spraw związanych z LEGO Insiders, zapewniając "prawdziwe członkostwo w kieszeni" poprzez łatwy dostęp użytkowników do korzyści i nagród.

Co można zrobić w aplikacji LEGO Insiders?

Aplikacja pozwala zbierać punkty za zakupy, wymieniać je na zniżki i nagrody, robić zakupy bezpośrednio z telefonu, śledzić status zamówień oraz tworzyć listy życzeń. To ostatnie może okazać się szczególnie przydatne przed świętami, urodzinami albo premierami nowych serii.

LEGO zapowiada także lepsze dopasowanie produktów do zainteresowań użytkownika lub jego rodziny. To oznacza, że aplikacja ma nie tylko sprzedawać, ale również podpowiadać. Dla jednych będą to zestawy z Gwiezdnych wojen, dla innych Technic, City, Icons, Harry Potter, Disney, Minecraft albo zestawy dla najmłodszych.

W aplikacji dostępne są również cyfrowe pliki do pobrania oraz oferty sezonowe dla członków programu. LEGO sugeruje, że to dopiero początek, a kolejne funkcje będą dodawane w przyszłości.

Aplikacja LEGO Insiders jest przeznaczona dla użytkowników powyżej 18. roku życia. Aplikacja działa w języku polskim. Na iPhonie wymaga systemu iOS 15.1 lub nowszego, a na urządzeniach z Androidem systemu Android 7.0 lub nowszego. Można ją pobrać z App Store oraz Google Play.

Premiera aplikacji LEGO Insiders w Polsce jest ciekawa nie dlatego, że na rynku pojawił się kolejny sklep w telefonie. Ciekawa jest dlatego, że LEGO coraz mocniej porządkuje relację z najbardziej zaangażowanymi klientami. A tych nie brakuje.

Dorośli fani LEGO od lat śledzą premiery, czekają na limitowane zestawy, polują na prezenty dodawane do zakupów i sprawdzają, kiedy najlepiej wykorzystać punkty. Rodzice z kolei często wracają po kolejne zestawy dla dzieci i szukają sposobu, by takie zakupy były choć trochę bardziej opłacalne.

Bogdan Stech 19.05.2026 11:47

