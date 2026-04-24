Zbudujesz własne bagno. Shrek i Osioł trafiają na półki

Grupa LEGO od dłuższego czasu sukcesywnie powiększa swoje portfolio o kolejne głośne licencje. Duński producent skutecznie bada rynek i przenosi do świata klocków franczyzy, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nieosiągalne, czego przykładem są wydane niedawno Pokemony.

Skoro na półkach sklepowych wylądowało już niemal wszystko, nadeszła pora na markę z bogatą historią, przez wielu dorosłych fanów uznawaną za jedną z najlepszych w dziejach animacji.

Po wielu miesiącach spekulacji, wreszcie oficjalnie zapowiedziano pierwsze w historii zestawy inspirowane serią Shrek. Okazją do nawiązania współpracy z Universalem jest zbliżająca się, dwudziesta piąta rocznica premiery pierwszego filmu wytwórni DreamWorks. Fani zielonego ogra otrzymują dzięki temu szansę na samodzielne zbudowanie wybranego fragmentu Zasiedmiogórogrodu.

Złożona makieta bagna

Źródło: LEGO

Największą nowością jest rozbudowany zestaw Shrek, Osioł i Kot w butach. Projekt ten przygotowano z myślą o pełnoletnich odbiorcach, którzy z nostalgią wspominają kinowe seanse sprzed ćwierć wieku. Tak, oryginalny Shrek wyszedł w 2001 r.

Pudełko o numerze katalogowym 72423 skrywa 1403 elementy. Taka liczba klocków gwarantuje całkiem złożony proces budowy, który z powodzeniem wystarczy na kilka wolnych wieczorów.

Zestaw proponuje ciekawe podejście do formatu postaci:

Shrek i Osioł - duże, zbudowane z wielu klocków sylwetki.

Kot w butach - klasyczna minifigurka, co dobrze oddaje proporcje z filmowego ekranu.

Cała trójka została zaprojektowana ze starannością, aby odzwierciedlać cechy bohaterów zapamiętane z animacji. Najistotniejszą częścią konstrukcji pozostaje jednak szczegółowa makieta, pełniąca funkcję podstawki.

Odwzorowuje ona fragment słynnego bagna ogra, na którym toczyła się spora część akcji pierwszej odsłony serii. Projektanci postarali się o odpowiedni klimat terenu, dlatego całość uzupełniono o zarośla, błoto oraz rozpoznawalną z daleka drewnianą tabliczkę z napisem ostrzegającym intruzów.

Filmowe nawiązania i ukryte niespodzianki

W modelu ukryto wiele nawiązań kierowanych bezpośrednio do miłośników franczyzy. Budując dioramę, natraficie na liczne rekwizyty z filmu.

Komplet obejmuje między innymi:

słoneczniki,

cebulę,

słynny niebieski kwiat z czerwonymi kolcami.

Z informacji prasowych wynika, że w brzuchu klockowego Shreka schowano dodatkowe niespodzianki, co zachęca do dokładnego sprawdzania instrukcji na każdym etapie. Złożona konstrukcja będzie miała 24 centymetry wysokości, 21 centymetrów szerokości oraz 16 centymetrów głębokości.

Jeśli chodzi o wycenę, można ją uznać za umiarkowaną jak na licencjonowane nowości z tej kategorii. Za rocznicowy model trzeba zapłacić 519,99 złotych. Przedsprzedaż wystartowała już na oficjalnej stronie internetowej producenta, a fizyczna premiera i rozpoczęcie wysyłki zamówień zaplanowano na 1 czerwca 2026 r.

Mniejsza alternatywa z serii BrickHeadz

Ofertę uzupełnia znacznie mniejszy zestaw, wchodzący w skład popularnej serii BrickHeadz. Pudełko o numerze 40923 zostało wycenione na 104,99 złotych i pozwala na zbudowanie trzech postaci o charakterystycznych, kanciastych kształtach.

Złożony z 259 klocków komplet zawiera:

figurkę Shreka mierzącą 8 centymetrów,

nieco mniejszego Osła,

zaledwie pięciocentymetrowego Ciastka.

Ten mniejszy wariant jest kierowany do osób od dziesiątego roku życia... oraz zadeklarowanych kolekcjonerów tej linii.

Uwzględniono w nim istotne detale, takie jak lukrowe guziki na ciele Ciastka, odstające uszy głównego bohatera i szeroki uśmiech jego gadatliwego kompana. To fajna opcja dla tych, którzy chcą postawić akcent z filmu na biurku, nie wydając przy tym większych sum.

Nostalgia w formie wystawowej

Analizując obecne trendy i kolejne premiery duńskiej firmy, można dojść do wniosku, że to wreszcie zestaw, na jaki zasługiwaliśmy. Przeniesienie bagna Shreka do formy klockowej makiety to prześwietny projekt, który sprawnie łączy element nostalgii z satysfakcjonującą formą wystawową.

Czkełam na ten moment wystarczająco długo, ale ostateczny produkt wygląda solidnie i broni się detalami. Czerwcowa premiera ostatecznie zweryfikuje, czy klockowy ogr zadowoli starych fanów, ale na tym etapie zapowiada się to obiecująco.

Oliwier Nytko 24.04.2026 07:00

