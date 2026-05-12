Ładowanie...

Wczoraj Allegro informowało o podjęciu współpracy z twórcami ChatGPT. Nie musieliśmy długo czekać na efekty i pierwsze funkcje dla użytkowników. Właśnie uruchomiono nową aplikację Allegro dla ChatGPT. Pomoże Ci ona wyszukać i kupić dowolny produkt z Allegro.

REKLAMA

Allegro uruchamia aplikację dla ChatGPT

Polska platforma sprzedażowa, po niedawnym wprowadzeniu w aplikacji mobilnej asystenta wyszukiwania bazującego na sztucznej inteligencji, idzie za ciosem. Firma udostępniła nową aplikację dla ChatGPT, która działa bezpośrednio w aplikacji oraz na stronie internetowej OpenAI.

To rozwinięcie projektu uruchomionego w grudniu ubiegłego roku, wtyczki ChatGPT na Allegro w wersji beta. Teraz rozwiązanie jest udostępniane w wersji finalnej. Jak to działa? Aby uruchomić narzędzie, wystarczy:

kliknąć pasek boczny i wyszukać sekcję "Aplikacje";

w wyszukiwarce wpisać "Allegro" i wejść w zakładkę narzędzia;

kliknąć "Połącz", wyrazić wszystkie potrzebne zgody i wybrać "Przejdź do Allegro";

zalogować się kontem Allegro.

Aplikacja Allegro w ChatGPT wymaga każdorazowego wywołania. W tym celu w czacie należy wpisać "@Allegro" lub wybrać ją z gotowej listy podłączonych narzędzi oraz podać zapytanie. W odróżnieniu od klasycznego wyszukiwania produktów na Allegro, bazującego na nazwach i markach, można posługiwać się bardziej ogólnymi zapytaniami typu: "wyszukaj klawiaturę mechaniczną do 400 zł".

Oprogramowanie przeanalizuje oferty dostępne na polskiej platformie i wyświetli produkty w formie karuzeli. Przy każdej z opcji znajdziemy oczywiście cenę, ocenę, liczbę zakupionych egzemplarzy oraz skrócony opis. Istotnym rozwiązaniem jest też przycisk Przejdź do Allegro, który przenosi użytkownika bezpośrednio do polskiej platformy i pozwala sfinalizować zakup.

Płatność oraz zamówienie nie przechodzą przez ChatGPT, tylko standardowo przez Allegro. ChatGPT pełni tutaj zatem rolę wyszukiwarki opartej na sztucznej inteligencji, której można zadawać naturalnie brzmiące pytania. Twórcy twierdzą, że "wszystko odbywa się w bezpiecznym, zaufanym środowisku, z którego korzystasz na co dzień".

Czytaj też:

Zmiana na rynku internetowej sprzedaży

Według Allegro integracja z ChatGPT ma być prawdziwym "game-changerem". To podejście zmienia sposób wyszukiwania produktów. Skorzystają na tym przede wszystkim użytkownicy, którzy coraz częściej posługują się sztuczną inteligencją w celu wyszukiwania i kupowania produktów.

REKLAMA

Można stwierdzić, że Polacy są pod tym względem innowatorami, wdrażając narzędzia AI do internetowego handlu na różne sposoby. Nie ograniczają się tylko do rozwiązań udostępnianych bezpośrednio na Allegro, ale wychodzą poza schematy i podejmują współpracę z najważniejszymi graczami w świecie AI.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 12.05.2026 12:58

Ładowanie...