Allegro odpala pomocnika. Genialne ułatwienie w zakupach

Asystent Allegro w wersji testowej został uruchomiony już w listopadzie ubiegłego roku. Początkowo był dostępny tylko dla wybranych użytkowników i z czasem trafiał do coraz większej liczby klientów platformy. W okresie testów z rozwiązania skorzystało 600 tys. osób. Teraz każdy z nas może poprosić o pomoc asystenta, zamiast posługiwać się klasyczną wyszukiwarką.

Allegro udostępnia asystenta sztucznej inteligencji dla wszystkich w aplikacji

Dotychczas Allegro bazowało na wyszukiwarce. Wpisywaliśmy markę czy nazwę konkretnego, interesującego nas produktu i przeglądaliśmy całą listę wyświetlonych ofert. Mogliśmy też zawęzić poszukiwania za pomocą kategorii oraz filtrów. Aby znaleźć odpowiedni produkt, nierzadko trzeba było jednak pogłówkować.

Sztuczna inteligencja nieco zmienia sposób wyszukiwania rzeczy w internecie. Zamiast słów kluczowych (konkretnych firm czy produktów), można zadawać bardziej ogólne pytania. Asystent AI w Allegro działa na identycznej zasadzie.

Rozwiązanie jest dostępne w aplikacji mobilnej w formie ikony gwiazdek na pasku wyszukiwania. Jeśli jej nie widzicie, potrzebna będzie aktualizacja oprogramowania. Po uruchomieniu narzędzia widzimy interfejs przypominający ChatGPT czy inne chatboty AI. Naszym oczom ukazują się gotowe pytania wyświetlane losowo, a w dolnej części ekranu znajdziemy pasek tekstowy.

Narzędzie różni się od klasycznej wyszukiwarki, ponieważ nie wymaga wpisywania konkretnych fraz, takich jak "buty trekkingowe". Zamiast tego możemy zapytać: "Jakie buty będą najlepsze w górach?". Sztuczna inteligencja analizuje kontekst i wyświetla produkty dopasowane do potrzeb użytkownika.

Przydatna opcja ułatwiająca życie

Sam zapytałem asystenta o zestaw rozrządu do samochodu, zadając bardzo ogólne pytanie obejmujące tylko markę i model auta. Asystent wyświetlił warianty silnika, aby pomóc precyzyjnie dobrać odpowiedni zestaw. Nie musiałem sprawdzać w opisie, czy dana propozycja jest zgodna z konkretną jednostką – asystent zrobił to za mnie. To świetna opcja, szczególnie dla tych, którzy nie do końca wiedzą, czego szukają. Sprawdza się to nie tylko przy kupowaniu części samochodowych, ale też w innych kategoriach.

Asystent bez problemu obsługuje pytania takie jak: "pomóż mi wybrać coś na Dzień Matki". Wyszukiwanie w pełni polega na czatowaniu, gdzie każdym kolejnym poleceniem można doprecyzować swój wybór. Według Krzysztofa Grześkowiaka z Allegro użytkownicy "nie korzystają z podsuwanych rekomendacji bezkrytycznie, a aktywnie weryfikują kompetencje algorytmu: dopytują o szczegóły i proszą o uzasadnienie otrzymanych odpowiedzi"

Rozwiązanie jest stale rozwijane. W przyszłości otrzyma funkcję kompletowania zamówienia od jednego sprzedającego, a twórcy ułatwią budowanie całego koszyka zakupowego.

Albert Żurek 08.05.2026 12:10

