Piszesz z ChatemGPT, a tam Allegro. Idzie duża zmiana

Allegro ostatnio uruchomiło asystenta sztucznej inteligencji dla wszystkich użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej. Teraz, po niedawnym wdrożeniu wtyczki ChatGPT na Allegro, Polacy podejmują pełnoprawną współpracę z Amerykanami. To ogromna szansa również dla nas – klientów, którzy zyskają dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji.

Allegro podejmuje współpracę z ChatGPT. Co to oznacza?

ChatGPT to niewątpliwie ikona sztucznej inteligencji. Jak Google kojarzy nam się z wyszukiwarkami internetowymi, tak ChatGPT to najpopularniejszy czatbot na rynku. Z kolei Allegro to polski gigant e-commerce, który również coraz częściej stawia na rozwiązania AI.

Porozumienie Allegro i OpenAI zapewnia Polakom dostęp do najnowszych technologii AI oraz "wsparcie w rozwoju projektów". Współpraca zakłada również wsparcie ekspertów z firmy tworzącej ChatGPT w zakresie projektowania, testowania i wdrażania nowych zastosowań sztucznej inteligencji w platformie sprzedażowej.

Prezes Allegro, Marcin Kuśmierz, twierdzi, że ta współpraca daje dostęp „do wiedzy, która pomoże szybciej przekuwać pomysły w rozwiązania użyteczne dla milionów użytkowników”.

Chcemy rozwijać AI tam, gdzie realnie poprawia doświadczenia kupujących i sprzedających, pomaga naszym zespołom działać szybciej i otwiera drogę do nowych usług, które jeszcze kilka lat temu były trudne do wyobrażenia - mówi Marcin Kuśmierz.

Obecnie Allegro nie ujawnia większych szczegółów na temat współpracy. Nie wiemy zatem, jakie rozwiązania zostaną wdrożone dzięki temu porozumieniu. Patrząc na to, że za granicą ChatGPT jest w stanie wyszukiwać oferty platform sprzedaży internetowej, a użytkownicy mogą robić zakupy bezpośrednio przez czatbota OpenAI, możemy spodziewać się podobnej integracji.

Jak dotąd Allegro wdrożyło tylko wtyczkę Allegro GPT Beta, ale rozwiązanie nie jest dostępne dla użytkowników, którzy nie skonfigurują narzędzia. Powinniśmy spodziewać się, że ze współpracy wyniknie coś dobrego. Oczekujemy przyspieszenia wdrażania rozwiązań AI. Allegro podejmuje dobre kroki pod kątem integracji sztucznej inteligencji.

Patrzymy na sztuczną inteligencję nie jak na pojedynczą funkcję czy narzędzie, ale jak na technologię, która zmienia sposób funkcjonowania e-commerce. To partnerstwo pozwala nam również wpływać na plany rozwoju produktów OpenAI oraz wspólnie kształtować rozwój komercyjnych usług nowej generacji w Europie – dodaje Marcin Kuśmierz.

Obecnie można korzystać z autorskiego czatbota wbudowanego w aplikację Allegro. Rozwiązanie to ułatwia szukanie przedmiotów bez konieczności wpisywania nazw konkretnych produktów czy firm.

Albert Żurek 11.05.2026 13:09

