Allegro rusza ze Smart Weeks. Mocne promocje już tu są

Allegro wystartowało z tegoroczną edycją promocji Smart Weeks. Przez następny tydzień użytkownicy abonamentu Allegro Smart! oszczędzą mnóstwo pieniędzy na zakupach.

Albert Żurek
Allegro Smart Weeks 2026
Allegro Smart Weeks wystartowało w poniedziałek, 11 maja i potrwa aż do następnej środy, 20 maja 2026 r. W tym czasie można znaleźć całą masę produktów przecenionych nawet o 50 proc., a klienci mogą liczyć na ekskluzywne dodatkowe korzyści za zakupy. Na liście są też bonusy od partnerów. Jakie są najlepsze promocje?

Allegro Smart Weeks 2026 to nie tylko promocje. To też specjalne bonusy

Tegoroczna edycja Smart Weeks od Allegro potrwa 10 dni. W wyprzedaży znajdziemy standardowe, regularne promocje dostępne przez cały czas trwania akcji. Najbardziej opłacalne są jednak oferty z dedykowanej strefy okazji z limitem egzemplarzy, które pojawiają się codziennie o różnych godzinach: 10:00, 14:00 oraz 18:00.

Użytkownicy mogą skorzystać z dostępnych promocji, a nawet sprawdzić nadchodzące oferty zaplanowane na następną godzinę. Czyli po 14:00 jesteśmy w stanie sprawdzić, co i o ile będzie przecenione o 18:00. Tym razem obniżki sięgają 50 proc., a na wyprzedaży znajdziemy produkty marek takich jak: Apple, Samsung, Philips, Xiaomi, Tefal, LEGO, Fisher-Price, adidas i innych.

Allegro
Allegro Smart
Allegro

Dla posiadaczy abonamentu Smart! (który niektórzy mogą kupić w promocyjnej cenie 49,90 lub 39,90 zł na rok) wprowadzono też specjalne wyzwanie, za które można odebrać do 200 Smart! Monet do wykorzystania na platformie. 1 moneta to 1 zł rabatu na następne zakupy. Świetną nowością w tym roku są specjalne bonusy od partnerów przygotowane w ramach Allegro Smart Weeks. Są to:

  • pakiet Disney+ Standard na 3 miesiące,
  • Żabka: kawa lub hot dog za 1 Żappsa,
  • Multikino: 50 proc. zniżki na bilet do kina,
  • rabat -25 gr na litrze paliwa MOL EVO 95 i MOL EVO Diesel na stacjach MOL.

Oprócz tego podczas Allegro Smart Weeks kupujący mogą skorzystać z trzech rat 0 proc. w Allegro Pay. Nowi klienci Allegro Pay skorzystają dodatkowo z rabatu 100 zł na zakupy podczas wyprzedaży.

Co można kupić na Allegro Smart Weeks?

Każdego dnia pojawiają się różne promocje w ramach Allegro Smart Weeks. Dziś można znaleźć kilka ciekawych sprzętów z różnych kategorii:

To tylko kilka wybranych propozycji dostępnych w ramach Allegro Smart Weeks. Wyprzedaż potrwa jeszcze przez ponad tydzień, warto więc na bieżąco sprawdzać dostępne okazje. Codziennie pojawia się coś nowego. Kluczowy jest tu jednak pakiet Allegro Smart!, dzięki któremu możemy liczyć na najniższe ceny.

12.05.2026 15:18
Tagi: AllegroAllegro SmartAllegro Smart WeekpromocjeZakupy online
