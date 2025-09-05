Baseus ma już ładowarki gotowe na iPhone’a 17. I masę innych nowości

Ładowanie...

Baseus jest jedną z firm znanych z produkcji wysokiej jakości akcesoriów do smartfonów, w tym iPhone’ów od Apple’a. W ofercie firmy pojawiły się właśnie nowe sprzęty projektowane właśnie z myślą o nich, którym mogliśmy się przyjrzeć podczas targów IFA 2025 w Berlinie.

Baseus ma nie jeden, tylko trzy komplety „inspirujących” słuchawek

W ofercie firmy pojawiły się nowe słuchawki z serii Inspire zaprojektowane we współpracy z marką Bose. Najciekawszym z nich jest zestaw nauszne z piankami memory i leciutkim pałąkiem o nazwie Baseus XH1, który ma certyfikaty Hi-Res i Hi-Res Wireless. Cena? 549 zł.

Świetną jakość dźwięku, o której odwiedzając targi IFA 2025 można było się przekonać na specjalnie przygotowanych w tym celu stanowiskach odsłuchowych, zapewniają przetworniki 35 mm z membraną biocelulozową. Do tego dochodzi system SoundFit. Jego zadaniem jest dopasowanie profilu akustycznego do użytkownika.

Nie miałem czasu na to, by sprawdzić te funkcję personalizacji, ale Baseus XH1 mają funkcję redukcji hałasu, która działa tak, jak powinna - targi elektroniki użytkowej to w końcu świetne miejsce, aby takową przetestować. Akcesorium obsługuje również dźwięk przestrzenny Spatial Audio.

Baseus XH1 wedle zapewnień producenta mają pracować do 100 godz. na jednym ładowaniu, aczkolwiek ten czas skórki się do 65 godz. przy korzystaniu z ANC. Na szczęście obsługują funkcję szybkiego ładowania można uzyskać dodatkowe 12 godzin słuchania muzyki podłączając je do prądu na zaledwie 10 minut.

Ofertę marki Baseus w segmencie audio uzupełnia kompaktowy zestaw XP1 z adaptacyjnym ANC redukującym hałas nawet do –50 dB, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do poprawy jakości dźwięku podczas rozmów. Jego czas pracy szacowany jest na 8 godz. (lub do 45 godz. przy doładowaniu z etui).

Portfolio domyka XC1, czyli półotwarty zestaw typu clip-on z, jak przekonuje Baseus, „audiofilskim zacięciem”. Zastosowano w nim dwudrożny system przetworników Knowles Balanced Armature, poduszkę powietrzną Zero-Sense i adaptacyjny zawias Gentle-Hug. Obsługuje też ANC i spełnia wymagania normy IP66.

A co z tymi powerbankami i ładowarkami do iPhone’a 17 od Baseusa?

W ofercie marki pojawiły się nowe akcesoria do ładowania smartfonów, które obsługują standard Qi 2.2. Baseus podkreśla, że dzięki temu będą w stanie w pełni wykorzystać potencjał nowych telefonów Apple’a, które mają być z nim zgodne. Dzięki temu energia w ich ogniwach będzie uzupełniana z mocą 25 W drogą bezprzewodową.

W ramach serii Baseus PicoGo II pojawił się cały szereg akcesoriów zgodnych z Qi 2.2. Wsród nich są powerbank PicoGo AM61 ze zintegrowanym przewodem z końcówką USB-C (moc 45 W, pojemność 10 000 mAh), magnetyczna ładowarka bezprzewodowa PicoGo AF21 typu 3 w 1 (z opcją składania) oraz uchwyt samochodowy VC2 Pro. Do tego dochodzą szczupłe magnetyczne powerbanki AM52.

Baseus ma też kamerę, z którą nie chciałbym mieć do czynienia grając w Deus Exa albo Cyberpunka.

Często w grach wideo, które polegają na skradaniu się, często trzeba umykać przed kamerami. Te zawsze mają wąski kąt widzenia i obracają się tak, że da się czmychnąć tak, by nas nie zarejestrowały. Jeśli jednak wirtualni superzłoczyńcy używaliby nowego akcesorium Security X1 Pro od Baseusa, to jako gracze bylibyśmy w kropce, bo nie pozostałoby nam nic innego, jak zacząć się strzelać.

Baseus Security X1 Pro to system monitoringu z podwójnym śledzeniem i pierwsza na świecie kamera z podwójnym śledzeniem z użyciem AI. Eliminuje ona całkowicie martwe pola w systemie monitoringu, a dzięki algorytmom sztucznej inteligencji NeuraNex 2.0 rejestruje wideo w rozdzielczości 3K Ultra HD i to nawet w nocy. Tryb o nazwie AI Sentry Mode przekształca tradycyjny pasywny monitoring w proaktywną ochronę.

Jakby tego było mało, ta kamera wyposażona została w panel solarny, który pozwala na stałą pracę i bezproblemowy montaż. Zanim to urządzenie trafi do regularnej sprzedaży, minie jednak trochę czasu. Baseus postanowił sfinansować produkcję pierwszych komercyjnie oferowanych egzemplarzy Security X1 Pro z użyciem platformy Kickstarter, a kampania wystartuje w październiku.

Piotr Grabiec 05.09.2025 21:35

