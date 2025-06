Te słuchawki kosztują mniej niż 80 zł. Sprawdziłem, czy warto je kupić

Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to głównie do tego, że nie pomyślano o absolutnie żadnym elemencie, który ułatwiłby otwieranie wieczka etui. To, że samo wieczko jest osadzone dość solidnie i nie buja się na zawiasach, a magnes solidnie trzyma słuchawki na swoich miejscach, jakoś cieszy mnie ciut mniej niż to, że przy obsłudze jedną ręką trzeba się trochę nawalczyć, żeby znaleźć punkt zaczepienia na śliskiej powierzchni etui. Tak, da się to zrobić, ale trzeba się nauczyć jak i nigdy nie będzie to raczej super wygodne i super pewne, więc np. w czasie spaceru wolę to ogarnąć obiema dłońmi.