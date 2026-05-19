Prezent na Dzień Matki, ale z sensem. Masażery z rabatami do 150 zł

Ładowanie...

Przeglądając Internet, zapewne jesteście zalewani okazjami związanymi z Dniem Matki. Problem polega na tym, że wiele ofert zorganizowanych z okazji tego święta pasuje do niego jak pięść do nosa. Na szczęście wciąż istnieją promocje skrojone w sam raz na ten wyjątkowy dzień, dotyczące produktów, które przydadzą się wszystkim mamom, matkom i mamusiom.

Trafiony prezent na Dzień Matki? Bezprzewodowy, wygodny, łatwy w obsłudze masażer. Teraz są w promocji

Marka SKG przygotowała promocję pod hasłem „Podaruj Mamie prawdziwy relaks”. W trakcie jej trwania wybrane masażery oraz pistolety masujące można kupić z rabatami sięgającymi do 150 zł. Biorąc pod uwagę przystępne ceny początkowe samych urządzeń, mówimy o naprawdę sporej oszczędności, sięgającej 25% kwot bazowych.

Promocją „Podaruj Mamie prawdziwy relaks” został objęty szereg zróżnicowanych urządzeń, przeznaczonych do masowania odmiennych grup mięśni. Dzięki temu każdy może sprawić swojej mamie prezent dobrany idealnie pod nią. Wszakże kto, jak nie najbliżsi, wiedzą, który masażer przyniesie obdarowanej największą ulgę. Wiele zależy od wykonywanego przez nią zawodu, jej zainteresowań oraz ewentualnych dolegliwości.

Warto wspomnieć, że wszystkie masażery objęte promocją to urządzenia SKG. Czyli marki, która jest obecna na rynku wellness od prawie dwóch dekad. SKG to producent przeznaczający znaczne środki na własne R&D, dysponujący wieloma autorskimi technologiami (ponad 2000 patentów). Nie kupujemy więc kota w worku. Mamy do czynienia ze sprawdzonym producentem, działającym w kilkudziesięciu krajach świata.

Oto jakie produkty zostały objęte promocją z okazji Dnia Matki:

Masażer oczu SKG KS700 tańszy o 150 zł. Sam prawie codziennie korzystam z podobnego

Masażer oczu SKG KS700

Masażer oczu SKG KS700

Masażer oczu to moje najnowsze odkrycie ze styku technologii i wellness. Jako pracownik biurowy na home office, patrzący po kilka(naście) godzin dziennie w ekrany, korzystam z niego regularnie. Odpręża, rozluźnia mięśnie dookoła oczodołów, usuwa napięcie oraz podgrzewa poduszki powietrzne, tworząc efekt ciepłego okładu. Korzystam z tańszego modelu SKG, więc domyślam się, że ten objęty promocją to prawdziwy kosmos.

Masażer oczu SKG KS700 nie tylko podgrzewa powietrze, ale potrafi je również chłodzić. Kapitalna sprawa, jeśli mamy w okolicy oczu obrzęki i podrażnienia. Do tego SKG KS700 łączy kilka technologii masażu twarzy. Nie tylko poduszki powietrzne wykorzystywane w tańszych modelach, ale również głowice masujące z ceramicznymi końcówkami. Efekt musi być złożony, sugestywny i niezwykle odprężający. Do tego programy masażu można swobodnie regulować w aplikacji na telefon, zgodnie z preferencjami użytkownika.

SPRAWDŹ TEN MASAŻER Masażer oczu SKG KS700

Masażer karku SKG G7 Pro-Fold tańszy o 100 zł. To absolutny top of the top

Masażer karku SKG G7 Pro-Fold

Masażer karku SKG G7 Pro-Fold

Spójrzcie jak wygląda to urządzenie. Równie dobrze mogłoby stanowić element wystroju na planie wysokobudżetowego filmu sci-fi. To zasługa kosmicznie wyglądających głowic, które potrafią masować, ugniatać i pulsować. Użytkownik ma nad tymi procesami pełną kontrolę, wybierając spośród 5 trybów masażu, 6 poziomów pulsacji oraz 4 poziomów wibracji, wygodnie sterując masażerem przy pomocy aplikacji na telefon.

Uzupełnieniem pracy głowic jest funkcja podgrzewania (ciepły okład) oraz terapii czerwonym światłem. SKG wykorzystuje technologie TENS i EMS, polegające na przezskórnej, elektrycznej symulacji nerwów oraz mięśni. Dzięki tym rozwiązaniom masażer jest w stanie rozluźnić nie tylko powierzchnię, ale także dotrzeć głębiej, pomagając w głębokim odprężeniu. Głęboki zasięg masażu ma też działanie terapeutyczne, szybko ograniczając ból mięśni. Jeśli ktoś non stop narzeka na kark, stres oraz napięcie, tu ma rozwiązanie.

SPRAWDŹ TEN MASAŻER Masażer karku SKG G7 Pro-Fold

Masażer do pleców SKG T1-2 PRO tańszy o 100 zł. Do tego wygląda jak torebka

Masażer do pleców SKG T1-2 PRO

Masażer do pleców SKG T1-2 PRO

Ten masażer aż krzyczy: jestem idealnym prezentem na Dzień Matki. Inżynierowie SKG stworzyli design, który na pierwszy rzut oka wygląda jak damska torebka. Dzięki temu urządzenie nie przypomina poważnego, nieco strasznego przyrządu medycznego. Zamiast tego używa się go jak poduszki, mogąc łatwo i wygodnie zabierać masażer do pracy. Bez zbędnych pytań oraz ciekawskich spojrzeń.

Zaleta SKG T1-2 PRO to właśnie filozofia poduszki. Masażer podkładamy pod lędźwie siedząc za biurkiem albo leżąc na sofie, pozwalając głowicom masującym zająć się obolałymi plecami. Sprytny pas, który wcześniej udawał ucho torebki, teraz stabilizuje położenie masażera. Ten nie tylko uciska mięśnie głowicami, ale również oferuje tryb ciepłego, rozluźniającego kompresu. Po kilku godzinach przy rabatach może to być wspaniała nagroda. Zwłaszcza na kanapie, z książką w ręku.

SPRAWDŹ TEN MASAŻER Masażer do pleców SKG T1-2 PRO

Na koniec coś uniwersalnego: przystępny cenowo pistolet masujący SKG F1 PRO tańszy o 50 zł

pistolet masujący SKG F1 PRO

pistolet masujący SKG F1 PRO

Jeśli szukamy praktycznego prezentu, ale nie dysponujemy dużym budżetem, świetnym rozwiązaniem będzie pistolet masujący. Sprawdzony, kompaktowy, energooszczędny model od SKG kosztuje teraz tylko 149 zł. Wliczając w to darmową przesyłkę do Paczkomatu. Z kolei wszechstronność takiego urządzenia sprawia, iż na pewno nie trafi do szuflady.

W przeciwieństwie do masażerów stworzonych do konkretnych części ciała, pistolet może masować niemal każdą partię mięśni. Plecy, uda, łydki, stopy, ramiona, dłonie, barki, szyja – doraźna ulga dociera tam, gdzie sięga końcówka. SKG dodaje do pistoletu aż cztery warianty: uniwersalną kulistą, do karku, do dużych partii mięśni oraz do dłoni i stóp. Skok głowicy na głębokość 7 mm to solidny parametr w tej kategorii cenowej, a generowany hałas wynoszący 55 dB pozwala masować obolałe mięśnie podczas oglądania telewizji.

SPRAWDŹ TEN PISTOLET pistolet masujący SKG F1 PRO

-------

Promocja „Podaruj Mamie prawdziwy relaks” potrwa do 31 maja 2026 lub do wyczerpania zapasów.

Szymon Radzewicz 19.05.2026 16:33

Lokowanie produktu : SKG

Ładowanie...