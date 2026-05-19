Google odpala potwora. Gemini 3.5 to nokaut dla ChatGPT

Jak dotąd Gemini był dostępny w dwóch wersjach: 3 Flash oraz 3.1 Pro. Wydanie oznaczone numerem 3.5 skupia się na szybkości, ale też na możliwościach agentowych oraz kodowania. Zobaczysz je nie tylko w aplikacji Gemini, ale też w wyszukiwarce internetowej.

Gemini 3.5 już tu jest. To odpowiedź na ChatGPT

Trudno nie mieć wrażenia, że szczególnie w ostatnich miesiącach pozycja ChatGPT na rynku sztucznej inteligencji spadła. Wszystko dlatego, że konkurencja również nie stała w miejscu i ulepszała własne czatboty, aby te oferowały możliwie najlepsze efekty w różnorakich zastosowaniach. Google jednocześnie implementował swoje AI wszędzie, gdzie tylko mógł: do wyszukiwarki, Gmaila, YouTube’a, a ostatnio nawet do przeglądarki Chrome.

Dotychczasowa wersja Gemini 3 była uznawana za niezłą, lecz firma z Kalifornii w ramach wydarzenia Google I/O postanowiła wyjść z nową wersją Gemini 3.5. To właściwie cała rodzina modeli. W pierwszej kolejności firma stawia na najbardziej ogólną wersję 3.5 Flash. Według firmy jest to najszybsze wydanie modelu AI, które dostarcza wydajność konkurencyjnych rozwiązań w znacznie szybszym tempie.

To model, który stawia na możliwości agentów oraz programowania, zapewniając nawet wyższą wydajność niż dotychczasowy sztandarowy Gemini 3.1 Pro, ukierunkowany na niższą szybkość. Według Google’a Gemini 3.5 Flash ma być nawet cztery razy szybszy w porównaniu z najlepszymi modelami konkurencji pod kątem liczby tokenów na minutę. Użytkownik nie musi zatem iść na kompromis między prędkością a wydajnością.

Gemini 3.5 to wyższe możliwości agentowe

Google chce, aby sztuczna inteligencja wykonywała czynności w naszym imieniu. Dlatego zoptymalizował model Gemini 3.5 pod kątem zadań agentów sztucznej inteligencji. Narzędzie ma sprawdzać się w planowaniu, rozwiązywaniu problemów czy też kodowaniu – producent mocno stawia na możliwości tego modelu w programowaniu. Trudno nie zauważyć, że firma ma nadzieję, że programiści będą stawiać na Gemini zamiast na konkurencyjnego, specjalizującego się w programowaniu Claude’a firmy Anthropic.

Wraz z Gemini 3.5 zaprezentowano też Gemini Spark - osobistego agenta sztucznej inteligencji, który ma pomagać użytkownikowi w wykonywaniu codziennych czynności. Spark jednak będzie dostępny dla tych, którzy są w stanie zapłacić 100 lub 200 dolarów miesięcznie za subskrypcję AI Google’a.

Z drugiej strony nowy model ma być bezpieczniejszy w użyciu, a więc powinien generować mniej "szkodliwych treści". Gemini 3.5 Flash jest już dostępny dla wszystkich użytkowników na całym świecie w aplikacji Gemini oraz w trybie AI wyszukiwarki Google.

Albert Żurek 19.05.2026 19:46

