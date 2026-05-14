Boty wchodzą do osiedlowych sklepów. Gigant ma nowy plan

O wykorzystaniu AI mówi się w dość skrajny sposób - albo korzysta z niej przeciętny Kowalski, albo wielka korporacja o której Kowalski słyszał tylko z mediów. Podczas gdy po środku tej osi stoi ogromna liczba małych firm pokroju sklepików, serwisów i restauracji. Z dedykacją dla nich Anthropic uruchamia Claude for Small Business, czyli pakiet funkcji mających automatyzować codzienne obowiązki właścicieli niewielkich przedsiębiorstw.

Claude for Small Business to chatbot dla małych i mikro firm

Claude for Small Business jest aktywowany jednym przełącznikiem w usłudze Claude Cowork. Po podłączeniu używanych narzędzi użytkownik może wybierać gotowe zadania, które AI wykona częściowo lub niemal całkowicie samodzielnie. Takimi zadaniami mogą być choćby przygotowanie prognozy finansowej, analiza zaległych faktur, tworzenie kampanii marketingowych czy porządkowanie dokumentów związanych z rozliczeniami i podatkami. Anthropic podkreśla jednak, że końcowa decyzja nadal należy do człowieka - Claude ma przygotowywać działania, które właściciel firmy zatwierdzi przed wysłaniem płatności, publikacją kampanii czy kontaktem z klientem.

Claude for Small Business startuje z 15 gotowymi zestawami działań oraz 15 zestawami umiejętności skoncentrowanych na najczęściej powtarzających się zadaniach. Anthropic wymienia między innymi planowanie wypłat, monitorowanie zaległych faktur, analizowanie marży, przygotowanie rozliczeń podatkowych czy organizowanie zamknięcia miesiąca w księgowości.

Claude for Small Business ma możliwość integracji z takimi usługami jak Canva, PayPal, Google Workspace czy Microsoft 365. W zależności od wybranego narzędzia AI może analizować przepływy finansowe, generować materiały marketingowe, przygotowywać umowy do podpisu albo porządkować dane klientów i sprzedaży.

Anthropic deklaruje, że system respektuje istniejące uprawnienia użytkowników w podłączonych usługach, a dane klientów nie są domyślnie wykorzystywane do trenowania modeli w planach Team i Enterprise.

Claude for Small Business w dużej mierze przypomina mi eksperyment, jaki Anthropic prowadziło w zeszłym roku. Firma dała chatbotowi Claude możliwość prowadzenia własnego sklepu, co wyszło mu - mówiąc delikatnie - fatalnie. Tamten projekt pokazał jednak coś jeszcze: nawet jeśli AI nadal popełnia kosztowne i momentami absurdalne błędy, potrafi też odciążyć człowieka w powtarzalnych obowiązkach administracyjnych. Tak więc, o ile nie da się Claude for Small Business zbyt dużej autonomii, to chatbot powinien sprawdzić się całkiem dobrze w pomocy z papierologią i fakturami.

Malwina Kuśmierek 14.05.2026 21:43

