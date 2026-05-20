Monitor LG właśnie przestawił wajchę w stronę absurdu. Tego dobrego

W świecie e‑sportu liczy się każda milisekunda. LG twierdzi, że 1000 Hz daje wyraźnie lepszą czytelność ruchu, krótszy czas reakcji i większą precyzję śledzenia celów w dynamicznych FPS-ach. Przy takiej częstotliwości odświeżania opóźnienia między kolejnymi klatkami spadają do jednej tysięcznej sekundy. W teorii pozwala to szybciej „zobaczyć” przeciwnika i szybciej zareagować.

Czy przeciętny gracz to zauważy? Raczej nie. Czy profesjonalista to doceni? Bardzo możliwe. W końcu w CS-ie czy Valorancie różnica między życiem a respawnem bywa mniejsza niż mrugnięcie okiem. Co prawda brakuje kart graficznych zdolnych do takiego klatkażu, ale kto by tam się tym przejmował.

Full HD, ale z sensem

Full HD brzmi jak relikt przeszłości, ale w e‑sporcie to wciąż standard. 24,5 cala i 1920 × 1080 pikseli to format, który pozwala objąć wzrokiem całe pole gry bez „latania” oczami po ekranie. LG nie udaje, że to monitor do filmów czy gier AAA - to narzędzie do rywalizacji, nie do podziwiania grafiki.

LG UltraGear 25G590B

1000 Hz działa tu natywnie, bez zmiany proporcji obrazu czy rozdzielczości. Wcześniejsze konstrukcje innych firm osiągały takie wartości tylko po obniżeniu rozdzielczości do 720p, co w e‑sporcie jest nieakceptowalne. LG przeskoczyło ten problem.

Matryca IPS w monitorze stricte e‑sportowym może brzmieć jak kompromis, ale LG dorzuca technologię Motion Blur Reduction Pro, która ma wyostrzać szybko poruszające się obiekty. Do tego dochodzi powłoka antyrefleksyjna, co przy jasnym oświetleniu turniejowym ma znaczenie większe, niż mogłoby się wydawać..

Producent chwali się też ergonomiczną podstawą z oznaczeniami kalibracyjnymi - tak, żeby zawodnik mógł ustawić monitor dokładnie tak samo na każdym turnieju. Jest nawet haczyk na słuchawki i podświetlenie UltraGear Emblem, bo przecież sprzęt e‑sportowy musi wyglądać jak sprzęt e‑sportowy.

AI w monitorze? Bo czemu nie

W bieżącym roku nawet toster ma AI, więc monitor oczywiście też. UltraGear 25G590B oferuje Scene Optimization, które automatycznie dostosowuje parametry obrazu do gatunku gry, oraz AI Sound poprawiające przestrzenność dźwięku przy użyciu kompatybilnych słuchawek. Czy to faktycznie potrzebne? Trudno powiedzieć. Ale skoro już jest, to niech będzie.

Monitor ma trafić do sprzedaży w drugiej połowie roku. Cena pozostaje tajemnicą - LG obiecuje podać ją bliżej premiery. Patrząc jednak na to, że mówimy o pierwszym na świecie monitorze 1000 Hz, można bezpiecznie założyć, że tanio nie będzie. Czy 1000 Hz stanie się nowym standardem? Pewnie nieprędko. Ale ktoś musiał zrobić pierwszy krok - i tym razem zrobiło go LG.

Maciej Gajewski 20.05.2026 06:11

