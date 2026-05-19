REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Internet zaleją sztuczne filmy. Google wymyślił wideo na nowo

Nadchodzi fala jeszcze lepszych filmów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Za sprawą Google’a na YouTubie i innych mediach społecznościowych zobaczysz jeszcze więcej treści AI.

Albert Żurek
Gemini Omni generowanie filmów
REKLAMA

Google zapowiedział dziś nowy model generowania wideo nazwany Gemini Omni. Rozwiązanie ma pozwalać nie tylko na tworzenie filmów za pomocą sztucznej inteligencji, tak jak robił to dotychczasowy model Veo 3.1. Oprócz tego pozwoli też edytować istniejące filmy oraz je ulepszać. Wszystko za pomocą prostych poleceń tekstowych.

REKLAMA

Google zwiększa realizm generowanych filmów

Gemini zyskał na ogromnej popularności dzięki świetnemu generatorowi zdjęć Nano Banana. Narzędzie pozwala na szybkie tworzenie grafik oraz zmianę stylów za pomocą sztucznej inteligencji. Niedawno twórcy dodali też do narzędzia świetną opcję pozwalającą na wygodną edycję grafik za pomocą znaczników czy rysunków. Teraz przyszedł czas na podobne ulepszenie dla generatora filmów.

Firma ogłosiła dziś wdrożenie Gemini Omni. To multimodalny model sztucznej inteligencji, który jest w stanie stworzyć "wszystko" z dowolnego źródła. Na początku rozwiązanie skupia się jednak na generowaniu materiałów wideo. Dzięki temu narzędziu użytkownik może łączyć zdjęcia, dźwięki, wideo oraz tekst, aby wygenerować pełnoprawne filmy za pomocą sztucznej inteligencji.

Nie trzeba zatem bazować wyłącznie na poleceniu. W celach inspiracji można załączyć zdjęcia, na podstawie których postacie mają zostać ożywione. Rozwiązanie ma jednak działać nieco inteligentniej niż inne modele generowania wideo – model jest w stanie przewidywać, co stanie się później. Tworząc Gemini Omni, twórcy nauczyli go podstawowego rozumienia zasad fizyki (grawitacji, energii kinetycznej, dynamiki płynów), historii, nauki oraz kontekstu kulturowego.

Na wygenerowanych nagraniach powinno się zatem znaleźć mniej nienaturalnych ruchów i elementów, a więc filmy powinny być bardziej realistyczne. Oprócz tego model Omni potrafi łączyć język i obrazy, aby wszystko było ze sobą bardziej spójne. Model jest też w stanie tworzyć wyjaśnienia na podstawie krótkich poleceń użytkownika.

REKLAMA

Czytaj też:

Nowy model umie też edytować filmy

Oprócz generowania, Gemini Omni wspiera funkcję edytowania za pomocą poleceń tekstowych. Użytkownik będzie konwersować z AI na temat zmian, które chce wprowadzić do swojego filmu, dzięki czemu można zmienić konkretne rzeczy w materiale.

Dotyczy to również własnoręcznych nagrań wykonanych np. telefonem. Można poprosić, aby sztuczna inteligencja zmieniła sekwencję wydarzeń oraz dodała nowe postacie czy obiekty. Użytkownik jest w stanie zmieniać poszczególne elementy, takie jak kąt nagrywania, styl oraz inne detale, z zachowaniem oryginalnej sceny.

Zrzut ekranu z filmu ulepszonego przez Gemini Omni
REKLAMA

Możliwość edycji profesjonalnej dotyczy także nas samych. Z Gemini Omni można bowiem stworzyć własnego cyfrowego awatara wykorzystywanego w sieci. Wszystkie nagrania wygenerowane przez Omni są oznaczone znakiem wodnym SynthID, a więc będą proste do rozpoznania. Z nowej wersji modelu Gemini Omni Flash może skorzystać każdy posiadacz abonamentu AI Plus, Pro lub Ultra w aplikacji Gemini.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
19.05.2026 19:47
Tagi: GeminiGoogleSztuczna inteligencja (AI)
REKLAMA
Najnowsze
18:56
Nie jeden, a dwa nowe Galaxy Z Fold. Znamy specyfikacje
Aktualizacja: 2026-05-19T18:56:14+02:00
17:53
Surface’owy biały kruk zaginął w serwisie. Microsoft milczy, internet się gotuje
Aktualizacja: 2026-05-19T17:53:09+02:00
17:28
Twój telewizor TCL odżyje. Ważna aktualizacja
Aktualizacja: 2026-05-19T17:28:06+02:00
17:14
Łatwiej odzyskasz zgubione rzeczy. Koniec z absurdalnym limitem 3 dni
Aktualizacja: 2026-05-19T17:14:12+02:00
16:42
W Zakopanem odpalają tryb premium. "Najbardziej luksusowy hotel w górach"
Aktualizacja: 2026-05-19T16:42:10+02:00
16:33
Prezent na Dzień Matki, ale z sensem. Masażery z rabatami do 150 zł
Aktualizacja: 2026-05-19T16:33:00+02:00
16:00
5 pytań Sokratesa: skuteczna obrona przed manipulacją
Aktualizacja: 2026-05-19T16:00:00+02:00
15:34
Wysłali w kosmos niezwykłą sondę. "Zobaczymy zbroję Ziemi walczącą ze Słońcem"
Aktualizacja: 2026-05-19T15:34:31+02:00
13:59
150 tys. zł za świetny pomysł. Projekt zostaje z Tobą
Aktualizacja: 2026-05-19T13:59:10+02:00
13:32
Jeden robot ma wizje, drugi uwalnia zapachy. Takie są nowości od eufy
Aktualizacja: 2026-05-19T13:32:22+02:00
13:19
Żabka wykosiła osiedlowe sklepy. Teraz bierze się za restauracje
Aktualizacja: 2026-05-19T13:19:19+02:00
13:07
To koniec fajnych telefonów. Będzie mi smutno
Aktualizacja: 2026-05-19T13:07:35+02:00
12:06
PlayStation powraca do ekskluzywności. Tragiczne wieści
Aktualizacja: 2026-05-19T12:06:23+02:00
11:47
LEGO daje Polakom aplikację z punktami, nagrodami i wcześniejszym dostępem
Aktualizacja: 2026-05-19T11:47:00+02:00
11:17
Polska szykuje zasadzkę w kosmosie. Nasz sprzęt zbada obiekt z innego świata
Aktualizacja: 2026-05-19T11:17:30+02:00
11:11
One UI 8.5 trafia na kolejne Samsungi. Sprawdź ustawienia
Aktualizacja: 2026-05-19T11:11:18+02:00
10:49
Laptopy mają być tańsze i prostsze. MacBook Neo działa cuda
Aktualizacja: 2026-05-19T10:49:19+02:00
10:41
To będzie najpopularniejsza trasa kolejowa w Polsce. Pociągi co 15 minut
Aktualizacja: 2026-05-19T10:41:50+02:00
10:34
Elon Musk ma nowy sposób na rozwój AI. Poprosił pracowników o PIT-y
Aktualizacja: 2026-05-19T10:34:49+02:00
10:12
Będą produkować deszcz. Susza zmusza do sterowania pogodą
Aktualizacja: 2026-05-19T10:12:22+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA