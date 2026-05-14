Tłumacz Google z wyczekiwaną zmianą. Już nie potrzeba internetu

Tłumacz Google to jedna z tych aplikacji, które powinny działać w trybie offline. Czasami na wyjazdach może chwilowo zabraknąć dostępu do sieci, a możliwość zrozumienia tego, co ktoś mówi, jest kluczowa. Dlatego Google bierze się za funkcję usługi, która bardzo przydaje się w rozmowach z obcokrajowcami.

Tłumacz Google przetłumaczy to, co ktoś mówi, nawet bez dostępu do internetu

Tłumacz Google od lat jest w stanie działać w trybie offline. Użytkownik w ustawieniach aplikacji mobilnej na telefonie może pobierać pakiety językowe, co pozwala przygotować się na korzystanie z niej nawet w miejscach, gdzie nie będziemy mieć internetu. Rozwiązanie to działa jednak dotychczas tylko w podstawowy sposób – do prostego tłumaczenia wpisanego tekstu oraz obrazków.

Pozostałe funkcje, takie jak rozpoznawanie mowy czy tłumaczenie na żywo (Live Translate), w pełni bazują na chmurze, a więc bez dostępu do internetu nie działają. Bez rozpoznawania mowy tłumaczenie za granicą jest co najmniej utrudnione. Na szczęście Google pracuje nad ulepszeniem, dzięki któremu tłumaczenie na żywo w Tłumaczu Google ma zadziałać także w trybie offline.

Serwis Android Authority zauważył, że w testowej wersji oprogramowania na system Android, oznaczonej numerem 10.17.48.914427315.6, pojawiła się opcja tłumaczenia mowy na żywo bez dostępu do internetu. Działa to na podobnej zasadzie do dotychczasowego przekładania tekstu – aby skorzystać z funkcji, trzeba będzie pobrać na swój telefon pakiet z obsługiwanym językiem.

Jeśli dany język jest wspierany w trybie offline, w ustawieniach w zakładce Pobrane języki użytkownik zobaczy plakietkę Na żywo i tekst. Tłumacz Google wyświetla też ekran powitalny, który zapoznaje korzystającego z nowym rozwiązaniem. W krótkim komunikacie widnieje informacja, że nie wszystkie języki będą obsługiwane – i tak jest w rzeczywistości.

Obecnie rozwiązanie jest wspierane tylko dla j. angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i portugalskiego. Wraz z rozwojem technologii powinniśmy spodziewać się wprowadzenia większej liczby obsługiwanych języków. Warto wspomnieć, że tryb offline dla tekstu i zdjęć wspiera już przeszło 70 języków – w tym polski.

Kiedy opcja będzie ogólnodostępna?

Jako że funkcję odnaleziono w testowej wersji Tłumacza Google, na ten moment rozwiązanie nie jest jeszcze dostępne w oficjalnym wydaniu aplikacji na Androida. Z czasem powinno się to zmienić, lecz nie wiemy, czy producent udostępni je od razu także w Polsce. We wczesnym wydaniu brakuje wsparcia dla języka polskiego, co może mieć wpływ na termin pojawienia się tej nowości w naszym kraju.

Albert Żurek 14.05.2026 16:51

