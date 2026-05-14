Samsung powie ci o szemranych aplikacjach. Android 17 ulepsza One UI 9.0

Ładowanie...

Samsung ogłosił start testów nakładki One UI 9.0 – na pierwsze urządzenia w Polsce trafi ona już 26 maja. Gdy tylko oprogramowanie zostanie udostępnione pierwszym użytkownikom, będą oni mogli liczyć na bezpieczniejsze korzystanie z telefonu. Nowych zabezpieczeń jest cała masa.

REKLAMA

Samsung zwiększa bezpieczeństwo w One UI 9.0

Samsung uchylił rąbka tajemnicy na temat nowości w tegorocznej wersji nakładki bazującej na Androidzie 17. Firma nie postanowiła mówić o wszystkim, ale osoby, które już teraz mają dostęp do oprogramowania, ujawniają kolejne zmiany.

Pierwszą z nich jest ułatwienie wyszukiwania aplikacji niepochodzących z oficjalnych źródeł, takich jak sklep Google Play czy Galaxy Store. W One UI 9.0 wprowadzono nową sekcję Zarządzaj nieznanymi aplikacjami, która gromadzi wszystkie programy zainstalowane spoza zweryfikowanych kanałów.

Opcja jest dostępna w Ustawieniach > Bezpieczeństwo i prywatność > Więcej ustawień zabezpieczeń > Zarządzaj nieznanymi aplikacjami. To sekcja w formie listy aplikacji. Jej cel jest prosty – łatwiejsze zarządzanie niezweryfikowanymi programami, które zostały pobrane z internetu. Takie aplikacje mimo wszystko mogą zawierać wirusy, więc dobrze mieć je w jednym miejscu. W razie problemów łatwo będzie się ich pozbyć lub sprawdzić, która z nich jest zainfekowana.

REKLAMA

Drugą przydatną zmianą jest nowy raport bezpieczeństwa funkcji Auto Blocker (dostępny od One UI 6.0). Rozwiązanie pozwala użytkownikowi na przeglądanie siedmiodniowej lub miesięcznej historii zablokowanych instalacji z nieznanych źródeł. Trzecią z kolei jest stara-nowa funkcja, która w momencie wybrania maksymalnych ograniczeń Auto Blockera automatycznie blokuje wszystkie połączenia realizowane przez USB.

Rozwiązanie wprowadzono tak naprawdę już w One UI 6, lecz z czasem zostało usunięte i we wcześniejszych wersjach nakładki, takich jak One UI 8.5, nie było dostępne. Teraz powraca, dzięki czemu chroni przed atakami realizowanymi np. w momencie podłączenia się do publicznej ładowarki USB w autobusie.

Czytaj też:

REKLAMA

One UI 9.0 przynosi także zabezpieczenia Androida 17

Mimo że telefony Samsunga od lat wspierają funkcję Auto Blocker, wraz z One UI 9.0 producent wprowadził narzędzie, które w przypadku wykrycia aplikacji wysokiego ryzyka powiadamia użytkownika. Instalacja lub uruchomienie oprogramowania zostaje wtedy zablokowane. To obecnie wszystkie nowości nadchodzącej wersji nakładki, o których wiemy.

REKLAMA

Beta One UI 9.0 wystartuje 26 maja dla serii Galaxy S26, a oficjalna wersja oprogramowania powinna być dostępna w drugiej połowie tego roku.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 14.05.2026 14:59

Ładowanie...

REKLAMA