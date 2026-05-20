Polacy wypinają się na telewizję. Na naszych telewizorach gra coś innego

Polacy powoli odchodzą od klasycznej telewizji. Na naszych telewizorach coraz częściej pojawia się nowoczesna forma rozrywki: serwisy streamingowe, takie jak YouTube czy Netflix.

Albert Żurek
Streaming popularniejszy
Jak wynika z nowego raportu The Gauge Polska datowanego na kwiecień 2026 r., Polacy w tym miesiącu spędzili mniej czasu przed ekranami. Średnia wartość jest jednak wciąż wysoka – wynosi aż 3 godz. 51 min dziennie. W poprzednim miesiącu były to 3 godz. i 53 min, mówimy zatem o różnicy na poziomie 2 minut.

Serwisy streamingowe coraz popularniejsze na polskich telewizorach

Spadek nie wynika jednak z faktu wydłużających się dni, ładniejszej pogody czy wyższych temperatur. Twórcy raportu uważają, iż skrócony średni czas przed telewizorem jest efektem odchodzenia od tradycyjnej telewizji na rzecz nowocześniejszych serwisów na żądanie online.

Wystarczy spojrzeć na dane. Udział streamingu w kwietniu wyniósł aż 10,9 proc. wśród wszystkich oglądanych treści. W porównaniu z marcem 2026 r. zanotowano więc wzrost na poziomie 0,4 punktu procentowego z 10,5 proc. Zdecydowanym liderem VOD pozostaje YouTube z wynikiem 2,3 proc. – identycznym z ubiegłym miesiącem. Na drugim miejscu bez zmian znajduje się Netflix, który w minionym miesiącu zaliczył spadek z 2,0 do 1,7 proc.

Pozostali dostawcy, tacy jak Disney+ czy HBO Max, przyczynili się jednak do zwiększenia popularności, osiągając 6,9 proc. udziału (wzrost z 6,2 proc.). Dzięki temu platformy VOD zbliżyły się do bariery 11 proc., która powinna zostać przebita w następnych miesiącach.

Telewizja jednak nie umiera i trzyma się mocno

Mimo wzrastającej popularności serwisów VOD w polskich domach wciąż dominuje klasyczna telewizja. Wszystkie technologie telewizji mają aż 81,8 proc. udziału. W porównaniu z marcem, gdzie zanotowano wynik 82,4 proc., wartość jest mniejsza, ale nie na tyle, aby mówić o umierającej telewizji. Poszczególne technologie telewizji cieszą się różną popularnością:

  • kablowa: 37,7 proc. – spadek z 38,4 proc.;
  • satelitarna: 23,2 proc. – wzrost z 22,8 proc.;
  • naziemna: 20,9 proc. – spadek z 21,2 proc.
Na telewizorach Polaków dominuje przede wszystkim kablówka. Satelitarna, charakteryzująca się brakiem potrzeby stosowania przewodowego połączenia, znalazła się na drugim miejscu, natomiast darmowa telewizja naziemna z najmniejszą liczbą kanałów uplasowała się na trzeciej pozycji.

20.05.2026 16:09
