Tyle czasu spędzasz przed telewizorem każdego dnia. Przerażające liczby

Z nowego raportu The Gauge: Polska datowanego na styczeń 2026 r. wynika, że zimowy okres to dla Polaków w dużej mierze okazja do pozostania w domach i uruchomienia telewizorów. Przede wszystkim oglądamy klasyczną telewizję, ale usługi na żądanie mocno zyskują na popularności.

4 godziny i 19 minut - tyle dziennie spędzamy czasu przed telewizorem

Polacy w styczniu 2026 r. spędzili średnio 4 godz. i 19 min dziennie przed ekranami telewizorów. To wynik o 12 min wyższy w porównaniu z grudniem 2025 r. oraz prawie 2 min wzrostu rok do roku, czyli ze styczniem 2025 r.

Wynik jest przerażający - we wcześniejszych miesiącach telewizor był użytkowany przez ok. 1/6 doby. Teraz wynik bardziej zbliżył się do 1/5 dnia. Według twórców raportu wynika to z faktu zimowego okresu, w którym zamiast na zewnątrz wolimy spędzać czas zamknięci czterech ścianach.

Co najchętniej oglądaliśmy? Przede wszystkim telewizję. Przyzwyczajenia są silniejsze niż chęć poszerzania rozrywkowych horyzontów, więc stawiamy na sprawdzone kanały. W styczniu najchętniej oglądany był Polsat, lecz na drugie miejsce wskoczył TVP2, zrzucając TVN na trzecie miejsce.

Najchętniej oglądane były M jak Miłość na TVP2, Fakty na TVN oraz Na dobre i na złe (TVP2). Dwa polskie seriale zdominowały popularnością, dlatego Polacy chętniej wybierali drugi kanał Telewizji Polskiej.

Netflix dogonił YouTube’a, ale daleko mu do telewizji

W raporcie udostępniono też wykres popularności poszczególnych formatów oglądanych na telewizorach. Telewizja wciąż pozostaje najpopularniejszym źródłem rozrywki - wszystkie trzy technologie (kablowa, satelitarna, naziemna) obejmują aż 81,8 proc. oglądalności.

Na drugim miejscu znalazł się streaming z wynikiem 10,5 proc., gdzie najpopularniejsze są dwie marki: Netflix oraz YouTube z 2,3-procentowym udziałem. Wynik YouTube’a w porównaniu z grudniem 2025 r. spadł z 2,6 proc., natomiast popularność Netflixa wzrosła z 2,1 proc. Pozostałe platformy VOD stanowią 5,9 proc. oglądalności.

Albert Żurek 23.02.2026 13:28

