YouTube chce, żebyś gadał z telewizorem. Powie ci, co oglądasz

Google testuje ciekawą funkcję, dzięki której będziesz móc porozmawiać sobie z YouTubem. Przygotuj się na wzrok innych domowników, gdy będziesz mówić do telewizora w salonie. 

Albert Żurek
YouTube podniesie jakość starych wideo
Twórcy serwisu VOD zaoferowali wsparcie konwersacyjnej sztucznej inteligencji użytkownikom telewizorów, przystawek smart TV oraz konsol do gier. Dotychczas narzędzie było dostępne dla ograniczonej grupy korzystających z YouTube’a na smartfonach i komputerach. Na telewizorze ma to więcej sensu.

YouTube zachęci cię do rozmawiania z telewizorem

Konwersacyjna sztuczna inteligencja na dużych ekranach telewizorów to narzędzie bazujące na modelach AI. Dzięki temu pozwala na wykonywanie interakcji i uzyskiwanie informacji dotyczących treści wyświetlanych na ekranie w czasie rzeczywistym. Narzędzie działa niczym nakładka, a więc nie wymaga od użytkownika opuszczania oglądanego materiału.

Ze strony pomocy technicznej YouTube wynika, że uruchomienie rozwiązania odbywa się za pomocą dedykowanego przycisku Zapytaj z ikonką Gemini wyświetlanego pod filmem. Wywołanie asystenta pozwala na wykonywanie wielu czynności: funkcja oferuje np. sugestie pytań na podstawie odtwarzanego wideo. Kliknięcie przycisku mikrofonu (asystenta) na pilocie uruchamia głosową wersję asystenta. 

W jakim celu można użyć sztucznej inteligencji w YouTubie? Np. zapytać o szczegóły w filmie, chociażby o przepis na danie przygotowywane w materiale. Pozostałe narzędzia obejmują wykonywanie podsumowania wideo oraz znalezienie treści o podobnej tematyce. 

Rozwiązanie opiera się na modelu sztucznej inteligencji Gemini i wykorzystuje informacje znalezione na YouTubie oraz w internecie. W odróżnieniu od klasycznego czatbota Google (który też jest dostępny na telewizorach) konwersacyjna sztuczna inteligencja w YouTube została dostosowana do działania w serwisie VOD. Dlatego jak twierdzi Google  narzędzie "oferuje inne funkcje i doświadczenia niż Gemini".

Czytaj też:

Musisz uzbroić się w cierpliwość

Obecnie narzędzie umożliwiające konwersowanie z YouTubem jest dostępne w wybranych regionach i filmach. Działa w j. angielskim, hiszpańskim, portugalskim, koreańskim i hindi. Do działania wymaga konta, którego właścicielem jest osoba w wieku 18 lat lub starsza. 

Gemini działa w j. polskim, więc jest szansa, że prędzej czy później rozwiązanie zostanie udostępnione także i u nas. Trudno stwierdzić, kiedy możemy się spodziewać obsługi konwersacyjnej sztuczna inteligencja w YouTube.

20.02.2026 20:10
Tagi: GoogleSztuczna inteligencja (AI)VODYouTube
