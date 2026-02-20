YouTube chce, żebyś gadał z telewizorem. Powie ci, co oglądasz

Ładowanie...

Twórcy serwisu VOD zaoferowali wsparcie konwersacyjnej sztucznej inteligencji użytkownikom telewizorów, przystawek smart TV oraz konsol do gier. Dotychczas narzędzie było dostępne dla ograniczonej grupy korzystających z YouTube’a na smartfonach i komputerach. Na telewizorze ma to więcej sensu.

REKLAMA

YouTube zachęci cię do rozmawiania z telewizorem

Konwersacyjna sztuczna inteligencja na dużych ekranach telewizorów to narzędzie bazujące na modelach AI. Dzięki temu pozwala na wykonywanie interakcji i uzyskiwanie informacji dotyczących treści wyświetlanych na ekranie w czasie rzeczywistym. Narzędzie działa niczym nakładka, a więc nie wymaga od użytkownika opuszczania oglądanego materiału.

Ze strony pomocy technicznej YouTube wynika, że uruchomienie rozwiązania odbywa się za pomocą dedykowanego przycisku Zapytaj z ikonką Gemini wyświetlanego pod filmem. Wywołanie asystenta pozwala na wykonywanie wielu czynności: funkcja oferuje np. sugestie pytań na podstawie odtwarzanego wideo. Kliknięcie przycisku mikrofonu (asystenta) na pilocie uruchamia głosową wersję asystenta.

W jakim celu można użyć sztucznej inteligencji w YouTubie? Np. zapytać o szczegóły w filmie, chociażby o przepis na danie przygotowywane w materiale. Pozostałe narzędzia obejmują wykonywanie podsumowania wideo oraz znalezienie treści o podobnej tematyce.

Rozwiązanie opiera się na modelu sztucznej inteligencji Gemini i wykorzystuje informacje znalezione na YouTubie oraz w internecie. W odróżnieniu od klasycznego czatbota Google (który też jest dostępny na telewizorach) konwersacyjna sztuczna inteligencja w YouTube została dostosowana do działania w serwisie VOD. Dlatego jak twierdzi Google narzędzie "oferuje inne funkcje i doświadczenia niż Gemini".

Czytaj też:

Musisz uzbroić się w cierpliwość

Obecnie narzędzie umożliwiające konwersowanie z YouTubem jest dostępne w wybranych regionach i filmach. Działa w j. angielskim, hiszpańskim, portugalskim, koreańskim i hindi. Do działania wymaga konta, którego właścicielem jest osoba w wieku 18 lat lub starsza.

REKLAMA

Gemini działa w j. polskim, więc jest szansa, że prędzej czy później rozwiązanie zostanie udostępnione także i u nas. Trudno stwierdzić, kiedy możemy się spodziewać obsługi konwersacyjnej sztuczna inteligencja w YouTube.

REKLAMA

Albert Żurek 20.02.2026 20:10

Ładowanie...