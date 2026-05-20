Samsung Galaxy S26 w rekordowo dobrej cenie. Lepiej się pospiesz

Ładowanie...

Promocja została uruchomiona z okazji kończącej się tegorocznej wyprzedaży Allegro Smart Weeks, która potrwa jeszcze do końca dnia (środy 20 maja 2026 r.). Smartfon został przeceniony o rekordowe 24 proc. Sprzedaje go zaufany polski sklep x-kom. W cenie 4000 zł lepszego telefonu nie znajdziecie.

REKLAMA

Samsung Galaxy S26+ w świetnej promocji. 4000 zł za genialny telefon

Oferta promocyjna dotyczy pośredniego modelu z tegorocznej sztandarowej rodziny Samsunga: Galaxy S26+. Sprzęt jest dostępny 24 proc. taniej za 4060,55 zł zamiast 5399 zł, czyli w najniższej cenie z ostatnich 30 dni. Regularna cena za ten model w dniu premiery wynosiła aż 6499 zł, więc mówimy o różnicy na poziomie ponad 2400 zł.

Dzięki promocji urządzenie jest dostępne praktycznie w cenie podstawowego Galaxy S26 w mniej zaawansowanej wersji pamięciowej 12/256 GB. Nie dość, że sklep x-kom wraz z Allegro zapewnia dwa razy więcej pamięci, to w dodatku jest to wyższy model w ofercie Samsunga z dopiskiem Plus.

Cena 4060,55 zł dotyczy wyłącznie białej wersji kolorystycznej. Jednocześnie w akcji promocyjnej znajdziemy także czarny wariant (również w wydaniu 12/512 GB), który kosztuje trochę więcej, bo 4102,70 zł. Wciąż mówimy o bardzo dobrej cenie i przecenie.

REKLAMA

Aby uzyskać tak niskie wartości, trzeba posiadać abonament Allegro Smart! Do tego należy się pospieszyć, ponieważ liczba przecenionych egzemplarzy jest mocno ograniczona. Z drugiej strony promocja Allegro Smart Weeks potrwa tylko do końca dnia (środy 20 maja).

Czytaj też:

REKLAMA

Czy warto stawiać na Galaxy S26+?

Moja odpowiedź jest prosta: zdecydowanie. Galaxy S26+ to po prostu nieco większa i bardziej zaawansowana wersja bazowego Galaxy S26. W domyślnej cenie wynoszącej 5,5 tys. zł za wariant 256 GB (6500 zł za 512 GB) urządzenie jest dalekie od ideału, ponieważ za 6500 zł można kupić najlepszego Galaxy S26 Ultra z dodatkowym modułem aparatu, rysikiem i prywatnym ekranem.

Moim zdaniem nie ma złych urządzeń, są co najwyżej źle wycenione sprzęty. W cenie 4060–4100 zł jesteśmy w stanie kupić drugi najlepszy tegoroczny model Samsunga. Urządzenie różni się od bazowego rozmiarem za sprawą 6,7-calowego ekranu (zamiast 6,3) oraz akumulatorem (4900 mAh zamiast 4300 mAh) z obsługą ładowania 45 W zamiast 25 W. Reszta specyfikacji: aparaty, procesor, funkcje pozostaje taka sama.

REKLAMA

Osobiście wolałbym wybrać S26+ 512 GB za ok. 4060 zł niż Galaxy S26 256 GB za 3900 zł.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Albert Żurek 20.05.2026 14:11

Ładowanie...

REKLAMA