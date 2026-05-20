Spotify bierze się za podcasty. W ruch poszedł zielony znaczek

Zielony znaczek znany z profili artystów trafi teraz także do podcastów. Spotify rusza z systemem weryfikacji audycji, który ma pomóc słuchaczom odróżnić prawdziwych twórców od treści generowanych przez AI.

Malwina Kuśmierek
Spotify zaostrza walkę z podcastami tworzonymi przez algorytmy i boty
Sztuczna inteligencja służy nie tylko generowaniu tekstu i obrazów, ale także dźwięku - a co za tym idzie, treści rozrywkowych. Według szacunków francuskiej platformy Deezer, nawet połowa ze wszystkich nowo udostępnionych utworów muzycznych to rezultaty pracy algorytmu, a nie ludzi. Odsetek występów AI w naszych słuchawkach będzie jeszcze wyższy jeżeli doliczymy podcasty.

Dlatego Spotify zaostrza walkę z podcastami tworzonymi przez algorytmy i boty

Szwedzka platforma ogłosiła wprowadzenie nowych oznaczeń "Verified by Spotify", które mają pomóc słuchaczom odróżnić oficjalne audycje od treści tworzonych masowo przez algorytmy lub podszywających się pod innych twórców. Początkowo "Verified by Spotify" było ograniczone jedynie do utworów muzycznych, jednak dzisiejsza ekspansja programu rozszerza go także na podcasty.

Zweryfikowane podcasty otrzymają jasny zielony znaczek widoczny zarówno w wynikach wyszukiwania, jak i na stronach konkretnych audycji. Według firmy system ma pomagać w potwierdzaniu tożsamości twórców, wydawców i marek obecnych na platformie.

Spotify podkreśla, że proces przyznawania oznaczeń nie ograniczy się wyłącznie do analizy samego podcastu. Firma będzie brała pod uwagę również historię aktywności słuchaczy, poziom zaangażowania odbiorców oraz autentyczność ruchu. Platforma zapowiada wykorzystanie zabezpieczeń przeciwko sztucznie generowanym odsłuchom i aktywności botów.

Nowe oznaczenia pojawią się stopniowo. Spotify przyznaje, że pełne wdrożenie systemu zajmie kilka miesięcy, ponieważ platforma posiada obecnie ponad 7 milionów podcastów.

Serwis jednocześnie zaostrza podejście do podszywania się pod twórców przy pomocy sztucznej inteligencji. Spotify poinformowało, że będzie usuwać podcasty oraz pojedyncze treści wykorzystujące klonowanie głosu AI lub inne metody imitowania prawdziwych autorów bez ich zgody. Firma przypomina, że zasady zakazujące nieautoryzowanego podszywania się obowiązywały już wcześniej, jednak teraz zostały doprecyzowane w kontekście narzędzi generatywnej AI.

Podobny mechanizm Spotify wdrożyło niedawno w sekcji muzycznej

Zweryfikowani artyści również otrzymali zielone oznaczenia pomagające odróżnić oficjalne profile od masowo publikowanych utworów generowanych przez algorytmy. Spotify zapowiada, że obecne zmiany stanowią dopiero początek działań związanych z budową "bardziej godnego zaufania ekosystemu podcastów". Firma nie ujawniła jeszcze kolejnych elementów planu walki z AI slopem.

20.05.2026 11:12
Tagi: PodcastySpotifySztuczna inteligencja (AI)
