"Chcemy być liderami obu technologii". Stihl właśnie pokazał, jak planuje to zrobić

I zgodnie z deklaracjami przedstawicieli firmy podczas dzisiejszej konferencji, system AllPro jest pod niemal każdym względem daleko do przodu względem produktów konkurencji.

3000 razy 9 minut

Najważniejsze cechy nowego systemu, który ma się stać punktem odniesienia dla całego segmentu? Po pierwsze - prędkość ładowania. Akumulatory AllPro mają zaoferować obsługę szybkiego ładowania, dzięki której ładowanie od pełnego rozładowania do 80 proc. ma zająć zaledwie 9 minut, czyli wielokrotnie szybciej niż w przypadku np. obecnej serii AP.

Nawet więc jeśli mamy do dyspozycji tylko jeden akumulator, to przerwa w pracy nie pozwoli nam nawet na spokojne zjedzenie kanapki.

Zresztą prawdopodobnie i tak mało kto będzie wyruszał do pracy z tylko jednym akumulatorem. AllPro skierowany jest do profesjonalistów, który zapewne będą korzystać z odpowiednich stacji ładowania i większej liczby akumulatorów. Z drugiej strony - to właśnie w przypadku tych klientów, którzy na pracy danym sprzętem zarabiają na życie, ograniczenie przerw do minimum jest kluczowe.

Kluczowe jest też to, żeby profesjonalny sprzęt wytrzymał jak najdłużej i AllPro również to ma zaoferować. Zgodnie z deklaracjami producenta każdy z akumulatorów będzie w stanie przetrwać 3000 cykli ładowania bez pogorszenia parametrów pracy.

Do tego seria AllPro może się pochwalić odpornością na czynniki zewnętrzne (wybrane modele - IPX5) oraz zdolnością do utrzymywania wysokich mocy w trybie ciągłym - co ma ułatwić klientom przejście z rozwiązań spalinowych na akumulatorowe. Zresztą sam producent określa ten system jako "tak mocy i tak dobry, jak spalinowy".

Nie trzeba będzie przy tym wymieniać całego sprzętu.

Akumulatory AllPro już na starcie mają być zgodne z ponad 80 urządzeniami, w tym urządzeniami z rozbudowanej rodziny AP.

Nie ma więc konieczności wymiany całej floty posiadanych urządzeń albo czekania na sprzęty zgodne z nowym systemem - akumulatory AllPro i przy dotychczasowych sprzętach dadzą nam po prostu m.in. dłuższy czas pracy czy wyższy poziom odporności na czynniki zewnętrzne.

Jaki jest cel tego wszystkiego?

Z perspektywy klienta - większy wybór. Od momentu wejścia na rynek systemu zasilania AllPro w sierpniu tego roku, ewentualne plany przejścia na rozwiązania akumulatorowe zamiast spalinowych będą jeszcze łatwiejsze.

Stihl natomiast ma ambitny plan, żeby być liderem nie tylko w segmencie urządzeń spalinowych, ale i akumulatorowych, i seria AllPro jest jednym z niezbędnych elementów tego planu. Już teraz 27 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe rok do roku) całej sprzedaży firmy to sprzęty zasilane właśnie energią elektryczną. W Europie Zachodniej udział tych urządzeń w całej sprzedaży to nawet 2/3.

Do tego dochodzą jeszcze niedawne wielkie inwestycje, takie jak fabryka w Rumunii, w której produkowane będą akumulatory, czy decyzja o samodzielnej produkcji silników elektrycznych.

Kto wie, może za kilka lat Sithl będzie się większości klientów kojarzył właśnie ze sprzętami akumulatorowymi, tak jak dzisiaj kojarzy się głównie ze sprzętami spalinowymi. Albo uda się w pełni zrealizować plan i Stihl będzie i tym od sprzętów spalinowych, i tym od akumulatorów.

Piotr Barycki 20.05.2026 17:35

