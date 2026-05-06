Łatwogang zebrał 280 mln zł. Teraz MF wyjaśnia, co z podatkami

9 dni nieprzerwanego streamowania, 1,6 mln widzów jednocześnie w szczycie, rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie i ponad 280 mln zł na koncie fundacji Cancer Fighters. Zbiórka Łatwoganga stała się największą akcją charytatywną w historii polskiego internetu. Teraz pojawia się pytanie, które zadaje sobie chyba każdy z setek tysięcy darczyńców: co z podatkami? Ministerstwo Finansów właśnie odpowiedziało. I ta odpowiedź jest dobra.

Fundacja nie zapłaci ani złotówki podatku

Pierwsza wątpliwość, która mogła się pojawić w głowach osób śledzących zbiórkę: czy fundacja Cancer Fighters zapłaci podatek dochodowy od zebranych pieniędzy? Kwota 280 mln zł brzmi jak coś, od czego fiskus powinien chcieć swoją część.

Ministerstwo Finansów rozwiewa jednak tę wątpliwość jednoznacznie. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych dochody organizacji pozarządowych są zwolnione z CIT, jeśli ich cele statutowe obejmują m.in. ochronę zdrowia, pomoc społeczną czy dobroczynność, a zebrane środki są przeznaczane na realizację tych celów. Fundacja założona w 2015 r. przez Marka Kopyścia, wspierająca dzieci chore onkologicznie i ich rodziny spełnia te kryteria w pełni.

Co więcej, Cancer Fighters posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP), co daje jej dodatkową podstawę do zwolnienia podatkowego. Oznacza to, że każda złotówka z 280 mln zł może trafić bezpośrednio na leczenie, sprzęt medyczny, wsparcie organizacyjne i psychologiczne dla podopiecznych bez odprowadzania podatku do budżetu państwa.

MF zastrzega jedynie, że zwolnienie obowiązuje pod warunkiem, że środki zostaną faktycznie wydane na cele statutowe. Fundacja uruchomiła specjalną stronę dissnaraka.cancerfighters.pl, na której publicznie raportuje wydatki. Do tej pory rozdysponowano ponad 8 mln zł.

Wpłaciłeś na zbiórkę, więc możesz odliczyć to od podatku. Są jednak pewne warunki

Druga kwestia dotyczy bezpośrednio darczyńców. Każda osoba fizyczna lub firma, która wpłaciła pieniądze na konto Cancer Fighters, może odliczyć tę darowiznę od podatku dochodowego. Ale nie w sposób bezwarunkowy, bo obowiązują limity i wymogi dokumentacyjne, które warto znać, zanim zacznie się wypełniać PIT za 2026 r.

Najważniejsze zasady wyglądają następująco. Darowizny wpłacone w 2026 r. podlegają odliczeniu w zeznaniu podatkowym za 2026 r., czyli tym, które będziesz składać wiosną 2027 r. Nie w tegorocznym PIT-cie (za 2025), lecz w przyszłorocznym. Maksymalna kwota odliczenia dla osób fizycznych to 6 proc. rocznego dochodu (lub przychodu, w zależności od formy opodatkowania). Dla firm to 10 proc. dochodu za dany rok, liczonego przed pomniejszeniem o straty z lat ubiegłych.

Warunek bezwzględny jest taki, że darowizna musi być udokumentowana. Potrzebny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy fundacji – potwierdzenie przelewu, wyciąg z konta, potwierdzenie z aplikacji bankowej. Wpłaty gotówkowe bez pokwitowania bankowego nie podlegają odliczeniu. W zeznaniu podatkowym darczyńca musi podać kwotę darowizny, kwotę odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego – w tym przypadku fundację Cancer Fighters.

Największa zbiórka w historii polskiego internetu i lekcja zaufania, która dopiero się zaczyna

Historia zbiórki Łatwoganga to nie tylko fenomen internetowy. To zjawisko, które testuje granice zaufania społecznego do inicjatyw oddolnych. 280 mln zł zebranych można powiedzieć, że przez jedną osobę na jednym streamie to kwota, za którą można by wybudować szpital. Fundacja Cancer Fighters stoi teraz przed wyzwaniem, jakiego żadna polska fundacja nigdy wcześniej nie miała: wydać te pieniądze mądrze, transparentnie i pod publiczną kontrolą setek tysięcy darczyńców, którzy śledzą każdy ruch.

Strona z raportowaniem wydatków to dobry pierwszy krok. Wyjaśnienie podatkowe od Ministerstwa Finansów to kolejny, bo daje darczyńcom pewność, że ich wpłata jest nie tylko moralnie słuszna, ale też prawnie korzystna. Oba te elementy budują infrastrukturę zaufania, bez której żadna kolejna zbiórka tej skali nie będzie możliwa.

Łatwogang przez 9 dni słuchał jednego utworu na zapętleniu i zebrał więcej niż niejeden program rządowy. Teraz zaczyna się trudniejsza część: udowodnić, że te pieniądze zmienią życie dzieci, a nie staną się kolejnym tematem do dyskusji o transparentności. Ministerstwo Finansów zrobiło swoje – wyjaśniło zasady. Reszta jest w rękach fundacji, darczyńców i opinii publicznej, która patrzy.

Marcin Kusz 06.05.2026 11:40

