Biurowiec, jakiego w Polsce jeszcze nie było. "Gotowy na najgorsze"

Poznański biurowiec "zakładał spełnienie zaostrzonych wymagań bezpieczeństwa". Jego projektanci stawiają nie tylko na ochronę.

Adam Bednarek
budynek
Poznański Nowy Rynek C, realizowany przez Skanska Commercial Development Europe, jako pierwszy budynek biurowy w Polsce otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań budowli ochronnej ukrycia kategorii 1 – pochwaliła się firma Skanska.

Co to oznacza? Chodzi m.in. o odporność na skutki klęsk żywiołowych, odłamki amunicji, obciążenia spowodowane zagruzowaniem czy spadające elementy konstrukcji.

 - Projekt Nowego Rynku C już od początku zakładał spełnienie zaostrzonych wymagań bezpieczeństwa – jeszcze przed tzw. ustawą schronową nakładającą na projekty budowalne obowiązki związane z ochroną ludności w sytuacji zagrożenia. Uzyskanie certyfikatu jest efektem ponad dwóch lat pracy, dziesiątek analiz bezpieczeństwa i zastosowania podczas budowy zaawansowanych rozwiązań inżynieryjnych, m.in. konstrukcji żelbetowej czy zwiększonej odporności stropów i ścian na obciążenia dynamiczne. Dla przyszłych najemców oznacza to dodatkowy poziom bezpieczeństwa ​i ochrony – komentuje Roland Jarosz, dyrektor projektu w Skanska Commercial Development Europe.

Już przy starcie budowy podkreślano, że podczas projektowania budynku nawiązano współpracę ekspertami z Wojskowej Akademii Technicznej.

- Dzięki ich wsparciu możemy zagwarantować naszym najemcom, że w razie nieprzewidzianych sytuacji kryzysowych będzie można szybko przystosować podziemne pomieszczenia, by pełniły funkcję ukrycia dla pracowników - mówił Jarosz.

Ocena techniczna została przeprowadzona przez zespół ekspertów Centrum Budownictwa Ochronnego działającego w strukturach Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej. Jak wyjaśnia firma, certyfikat jest dowodem na to, że "kluczowe elementy konstrukcji Nowego Rynku C, w tym garaż podziemny, zapewniają najwyższy poziom ochrony przewidziany w kategorii 1".

Dr hab. inż. Jarosław Siwiński, prof. WAT, Dyrektor Instytutu Inżynierii Lądowej WAT i Kierownik Centrum Budownictwa Ochronnego, działającego w strukturach Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, przekonuje, że nowoczesne budownictwo może i powinno wyznaczać standardy ochrony ludności w oparciu o najnowszą wiedzę techniczną. Poznański biurowiec ma być tego dowodem.

Bezpieczny i ekologiczny

Biurowiec ma być całkowicie niezależny od miejskiej sieci ciepłowniczej oraz w całości zasilany energią odnawialną. Obiekt będzie posiadał własne pompy ciepła – powietrzne oraz gruntowe.

Skanska opisywała, że gruntowe pompy ciepła wymagały rekordowych 10 km odwiertów. Dzięki nim możliwe będzie ogrzanie całego budynku zimą oraz chłodzenie latem "bez wsparcia zewnętrznej infrastruktury".

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, w tym powietrznych i gruntowych pomp ciepła pozwoli na redukcję zużycia energii o ok. 40 proc. w porównaniu do standardowych konstrukcji. Przyczyni się też to przede wszystkim do przewidywalności kosztów za zużycie mediów – wyjaśniono.

Energia elektryczna, którą będzie zasilany budynek, będzie częściowo pochodziła z własnego źródła energii, czyli "największej instalacji PV umieszczonej na budynku biurowym w Polsce". W razie potrzeby będzie również nabywana na giełdzie.

Nowy Rynek C ma konsumować o ok. 18 proc. mniej energii niż standardowe gospodarstwo domowe w przeliczeniu na metr kwadratowy.

Inwestycja ma być też pierwszym biurowym budynkiem w Polsce z umieszczonym na dachu tarasem przystosowanym do obsługi dronów.  To umożliwi "szybkie i bezkolizyjne dostawy przesyłek". Wydaje się to być melodią przyszłości – choć testy trwają, również w Polsce – ale w razie czego poznański biurowiec będzie gotowy.

Nowy Rynek C ma zostać oddany do użytku w 2027 r.

Adam Bednarek
17.04.2026 11:14
Tagi: Architekturamiasto przyszłościschrony
Najnowsze
10:53
Szpachlują iPhone'y jak samochody. Handlarz Mirek, by się nie powstydził
Aktualizacja: 2026-04-17T10:53:07+02:00
10:39
Ajfoniarze są wierni jak psy. Android się chowa
Aktualizacja: 2026-04-17T10:39:07+02:00
10:29
Zbadali meteoryt z Marsa i złapali się za głowy. Był na nich tusz z długopisu
Aktualizacja: 2026-04-17T10:29:17+02:00
9:28
Polacy nie mogą odzyskać kasy z kaucji. Co za absurd
Aktualizacja: 2026-04-17T09:28:15+02:00
8:53
Zmieniają zdjęcia ludzi bez ich wiedzy. Sklepy z aplikacjami mają potężny problem
Aktualizacja: 2026-04-17T08:53:19+02:00
8:02
Musisz wybrać: większy dysk lub więcej RAM-u. Jaka decyzja?
Aktualizacja: 2026-04-17T08:02:02+02:00
7:15
Wywalisz plastik z telefonu. Operator ułatwia sprawę
Aktualizacja: 2026-04-17T07:15:57+02:00
7:00
Koniec marki to kłamstwo. Ten sprzęt trafi na nadgarstki
Aktualizacja: 2026-04-17T07:00:00+02:00
6:15
Stworzyli mechaniczną żmiję. Samodzielnie uczy się, jak cię uratować
Aktualizacja: 2026-04-17T06:15:00+02:00
6:10
Zbrojeniówka wchodzi na orbitę. Szykują kosmiczny system dla wojska
Aktualizacja: 2026-04-17T06:10:00+02:00
6:05
Koniec z dziurawymi drogami. Polacy mają genialny patent na asfalt
Aktualizacja: 2026-04-17T06:05:00+02:00
6:02
Grający mebel to HIT. Sprawdziłem tani głośnik, którego nie musisz chować
Aktualizacja: 2026-04-17T06:02:23+02:00
6:00
Obnażyli brutalną prawdę o Kosmosie. Nasza wiedza legła w gruzach
Aktualizacja: 2026-04-17T06:00:00+02:00
5:53
Nie śpią, bo słyszą automaty paczkowe. Miasto ma ich gdzieś
Aktualizacja: 2026-04-17T05:53:27+02:00
21:21
Windows 11 ulepszy gładziki w laptopach. Już nie będą takie tragiczne
Aktualizacja: 2026-04-16T21:21:29+02:00
20:36
Polacy budują bezwzględnego łowcę dronów. Sam wypatrzy i zniszczy Shahedy
Aktualizacja: 2026-04-16T20:36:59+02:00
20:17
YouTube pozwoli ci wyłączyć krótkie filmiki. Koniec z pożeraczem czasu
Aktualizacja: 2026-04-16T20:17:02+02:00
19:39
Zmieniają definicję komputera. Ma pracować za ciebie, a nie tylko czekać na polecenia
Aktualizacja: 2026-04-16T19:39:30+02:00
19:16
Metro 2039 to frontalna krytyka ruskich. No i bardzo dobrze
Aktualizacja: 2026-04-16T19:16:34+02:00
19:04
Apple nie oskubie cię nowym iPhone'em. Konkurencja zgrzyta zębami
Aktualizacja: 2026-04-16T19:04:14+02:00
