Amazon dostarcza iPhone'a dronem. Koniec zakazu na latającą elektronikę

Amazon twierdzi, że od momentu kliknięcia przycisku złóż zamówienia do przybycia drona minie nie więcej niż 60 minut. Można przyrównać tę usługę do zamawiania jedzenia przez aplikację lub telefon. Składanie zamówienia z ekspresową dostawą dronem na Amazonie nie różni się od standardowych zakupów - użytkownik musi wejść na stronę internetową Amazon lub aplikację mobilną i wybrać interesujący go przedmiot.