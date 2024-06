Amazon zapuka ci do okna. To kompletnie odmieni zakupy online

Potrafią omijać przeszkody, dostosowywać trasę do warunków pogodowych i bezpiecznie lądować w wyznaczonym miejscu, a także zrzucać paczki w wyznaczonych miejscach. Do końca 2024 r. te nowe drony zastąpią drony wykorzystywane obecnie do dostaw w USA. Zostaną także wysłane do Europy, do Włoch i Wielkiej Brytanii.