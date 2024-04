Oto sekrety pakowania paczek Amazona. Widziałem ich najnowsze wynalazki

Kolejne urządzenie, które miałem okazję zobaczyć, to uniwersalny sorter towarów, czyli maszyna do kierowania produktów do odpowiednich miejsc wysyłki. Po wprowadzeniu towaru, system za pośrednictwem rozwiązania bezprzewodowego steruje przenośnikami zwanymi „iBOTami”, które transportują produkty w różnych kierunkach do pojemników przypisanych do punktu końcowego wysyłki. W wyniku tego procesu każdy przedmiot trafia do właściwego pojemnika.