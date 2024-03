Przybijasz piątkę i to tyle. Właśnie zapłaciłeś za zakupy

Amazon One to innowacyjna metoda płatności, która pozwala klientom płacić za zakupy skanem dłoni. System działa bez konieczności używania karty płatniczej, smartfona czy zegarka. Wystarczy umieścić dłoń nad czytnikiem Amazon One, a system automatycznie pobierze należną kwotę z konta przypisanego do danej dłoni. Bez PIN-u i haseł.