Podwodne latawce lepsze od morskich wiatraków. Nie straszą turystów, a dają prąd

Dragon 12 to dzieło szwedzkiej firmy Minesto, która jest liderem w dziedzinie energii oceanicznej. To największy podwodny latawiec, jaki skonstruowało to przedsiębiorstwo. Ma 12 m rozpiętości skrzydeł i waży 28 t. Jest przymocowany do dna morskiego i porusza się po trasie w kształcie ósemki, napędzany przez pływ. W ten sposób osiąga prędkość znacznie większą niż sam podwodny prąd.