Nowy pomysł na oszczędzanie prądu. Fotowoltaika wewnątrz domu

Moduły perowskitowe do użytku wewnętrznego to nowy produkt firmy Solaires Entreprises, który ma na celu wykorzystanie potencjału perowskitów do produkcji energii elektrycznej z oświetlenia sztucznego. Mają postać cienkich i przezroczystych folii, które można naklejać na okna, ściany, meble czy inne powierzchnie w domu. Moduły te są w stanie przetwarzać światło zarówno z naturalnego, jak i sztucznego źródła, takiego jak żarówki, świetlówki czy LED-y.