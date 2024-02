Znaleźli sposób na sprytną fotowoltaikę w nowym domu. Oto niezwykły polski dom z żaglami

Pracownia Supehelix ma na swoim koncie inne intrygujące zabawy z dachami. W „domu za dachem” jego większa, spadzista część pokryta jest zielenią. To kolejne sprytne ekologiczne rozwiązanie – pomysł, by pokrywać dachy zielenią, ma coraz więcej zwolenników w polskich miastach – a przy tym praktyczne, bo w ten sposób dom schowany jest od drogi dojazdowej. Zapewnia prywatność mieszkańcom, a gdyby nie czarny płot i brama do garażu można by powiedzieć, że jest niemal niewidzialny.