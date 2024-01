Nietypowy polski przełom w fotowoltaice. Ceny w sklepach nie będą już takie same

Perowskitowa elektroniczna etykieta półkowa (PESL) to drugi produkt firmy Saule Technologies wykorzystujący perowskitowe ogniwa fotowoltaiczne. Pierwszym z nich są wielkogabarytowe ogniwa przeznaczone do fasad budynków. Nowe pionierskie rozwiązanie reprezentuje kategorię internetu rzeczy (IoT) - to inteligentny system etykiet elektronicznych. Co ważne zasilany jest nie z akumulatora, a z perowskitowego ogniwa fotowoltaicznego.