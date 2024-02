Setki milionów na domowe wiatraki. Można dostać ogromne dofinansowanie

Przydomowe elektrownie wiatrowe to niewielkie wiatraki, które wykorzystują siłę wiatru do napędzania generatora elektrycznego. Zazwyczaj mają moc od kilku do kilkudziesięciu kilowatów i są montowane na masztach o wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Przydomowe elektrownie wiatrowe mogą być podłączone do sieci energetycznej lub do własnego systemu magazynowania energii, np. akumulatorów.