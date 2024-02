Elektronika bez baterii i ładowarek. Oto przyszłość naszych domowych sprzętów

Ambient Photonics to pionier w dziedzinie tzw. low-light PV (fotowoltaiki niskiego oświetlenia), która pozwala na przetwarzanie energii świetlnej z różnych źródeł, takich jak świetlówki, LEDy, halogeny czy światło dziennie. W przeciwieństwie do tradycyjnych paneli solarnych, które wymagają bezpośredniego nasłonecznienia i są drogie w produkcji, komórki Ambient Photonics są tanie, elastyczne i mogą być drukowane w dowolnym kształcie i rozmiarze, dopasowanym do potrzeb użytkownika.