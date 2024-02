Nowy rekord w fuzji jądrowej. Jak blisko jesteśmy czystej energii?

Jednak aby wywołać fuzję jądrową na Ziemi, trzeba stworzyć warunki podobne do tych panujących w centrum Słońca. Oznacza to podgrzanie i skompresowanie cząsteczek do stanu plazmy, w którym temperatura sięga ponad 100 mln stopni Celsjusza, a ciśnienie jest ogromne. To nie lada wyzwanie techniczne i naukowe, które wymaga specjalnych urządzeń i ogromnych nakładów energii.