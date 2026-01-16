Pakują wodę w worki i rozdają mieszkańcom. Brzmi dziwnie, ale działa

Ładowanie...

Wąbrzeźno dołączyło do krótkiej listy samorządów, które na poważnie traktują scenariusze awaryjne z przerwami w dostawach wody. Miasto kupiło profesjonalną paczkowarkę, dzięki której wodociągowa woda pitna może być pakowana w hermetyczne, przezroczyste worki. Wyglądają jak wypełniacz do paczek, ale w razie kryzysu mają trafić prosto do mieszkańców.

Jak działa paczkowarka do wody?

Nowe urządzenie stanęło w Wąbrzeźnie jako element systemu reagowania na sytuacje kryzysowe. Paczkowarka pozwala zamieniać zwykłą wodę z sieci wodociągowej w gotowe do rozdania porcje. Worki mogą mieć od 0,2 do 1 litra pojemności, a ich brzegi są zgrzewane, dzięki czemu woda pozostaje odcięta od powietrza i zanieczyszczeń.

Jak cytuje Polskie Radio Pomorza i Kujaw burmistrza Tomasza Zygnarowskiego, wydajność maszyny sięga nawet 1500 litrowych opakowań na godzinę. To oznacza, że w ciągu jednego dnia pracy można przygotować zapas wody dla kilku tysięcy osób. Gotowe worki trafiają do skrzynek, które w razie awarii można szybko rozwieźć do poszczególnych dzielnic miasta lub wydać mieszkańcom w punktach dystrybucji.

Urządzenie to pozwoli nam na produkcję wody workowanej w opakowaniach o pojemności od 0,2 do 1 litra. Mam właśnie przed sobą na biurku takie litrowe worki, całkiem estetycznie i solidnie wyglądające. Takich worków będzie można produkować w ilości do 1500 sztuk na godzinę, a później w skrzynkach rozdysponować do tych dzielnic miasta, w których wody nie ma. Ta woda jest jak najbardziej przydatna do celów spożywczych w razie sytuacji kryzysowej czy awarii. My tę wodę będziemy mogli też dostarczyć sąsiadom - mówi burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski.

Zapas na wypadek awarii, ale też wsparcie dla sąsiadów

Samorząd podkreśla, że foliowana woda nie jest produktem na co dzień. Ma być używana wtedy, gdy wskutek skażenia ujęcia, poważnej awarii sieci albo długotrwałej przerwy w zasilaniu woda w kranach przestanie nadawać się do picia.

W takim scenariuszu miasto nie musi już czekać na cysterny z zewnątrz ani kupować wody butelkowanej. Może samodzielnie nalać wodociągową, oznaczyć ją datą przydatności i rozdać mieszkańcom. Burmistrz zapowiada, że w razie potrzeby Wąbrzeźno będzie w stanie wspomóc także sąsiednie gminy, które nie dysponują podobnym sprzętem.

Ile kosztuje bezpieczeństwo wody?

Paczowarka do wody kosztowała prawie 370 tys. zł. Zakup został sfinansowany z rządowego programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, który ma wzmacniać odporność lokalnych społeczności na kryzysy. Dzięki zewnętrznym środkom samorząd nie musiał w całości pokrywać wydatku z własnego budżetu, a jednocześnie zyskał unikatowe w skali regionu urządzenie.

Wąbrzeźno nie tylko poprawia własne bezpieczeństwo, ale staje się też potencjalnym zapleczem logistycznym w razie większej awarii obejmującej kilka gmin. Woda w foliowych workach dobrze pokazuje, jak zmienia się podejście do obrony cywilnej. Zamiast abstrakcyjnych planów, które nigdy nie zostaną zrealizowane, samorządy inwestują w konkretne narzędzia: magazyny, systemy łączności, a teraz także sprzęt do szybkiej dystrybucji podstawowych zasobów.

Dla mieszkańców różnica może być odczuwalna dopiero w kryzysie – kiedy zamiast stać w kolejce po butelkowaną wodę, dostaną do ręki przezroczysty worek z nadrukiem woda wodociągowa do picia. Na co dzień to tylko niepozorne urządzenie na zapleczu miejskiego urzędu. W chwili, gdy w kranach zabraknie wody, może jednak stać się jednym z najważniejszych elementów lokalnego systemu bezpieczeństwa.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Tomasz Zygnarowski Burmistrz Wąbrzeźna, FB

Marcin Kusz 16.01.2026 06:18

