Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Szykują szpitale na wojnę. Lekarze poczują klimat okopów

MON przeznacza miliardy na obronę cywilną. Lekarze przejdą wojskowe szkolenia, a schrony staną się polowymi blokami operacyjnymi.

Marcin Kusz
Wojsko rusza ze szkoleniami lekarzy
REKLAMA

Państwo ma działać tak, jakby jutro miało wybuchnąć wojenne zagrożenie – przynajmniej jeśli chodzi o system ochrony ludności. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk zapowiedział, że wojsko zacznie szkolić lekarzy w całym kraju na wypadek kryzysu lub wojny, a nowe miejsca schronienia projektowane przy szpitalach mają w razie potrzeby pełnić funkcję sal operacyjnych. MON dokłada do tego miliardowe finansowanie i plan reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej.

REKLAMA

Lekarze w trybie wojennym

Jak czytamy na łamach Defence24, podczas wizyty w szpitalu wojskowym w Lublinie, gdzie zakończono inwestycję z nową siedzibą dla oddziału neurochirurgii, Tomczyk postawił sprawę jasno: system medyczny ma być gotowy nie tylko na codzienność, lecz także na scenariusze, które jeszcze kilka lat temu wydawały się wręcz abstrakcyjne.

– Przygotowujemy państwo na każdy możliwy scenariusz, po to zostały przekazane środki na obronę cywilną i ochronę ludności – powiedział Tomczyk.

Przypomniał także o tym, że aż 5 mld zł z budżetu MON zostało już skierowanych na ten cel. Kolejne 5 mld zł jest zaplanowane na przyszły rok, co pokazuje, że nie chodzi o jednorazową wrzutkę, tylko o długofalowy program przebudowy zaplecza medyczno-obronnego państwa.

W praktyce oznacza to, że wojsko ma szkolić lekarzy w całej Polsce, tak by medycy – również ci z cywilnych placówek – wiedzieli, jak pracować w warunkach masowych zniszczeń, przerw w dostawach energii, ograniczonej logistyki i napływu dużej liczby rannych. To de facto powrót do myślenia w kategoriach medycyny pola walki, tyle że przeniesionej na grunt współczesnych miast i szpitali.

Schron, który zamienia się w blok operacyjny

Kluczowym elementem tej układanki są nowe inwestycje podwójnego zastosowania. Tomczyk podkreślił, że ministerstwo chce, żeby szpitale w całej Polsce mogły budować np. miejsca schronienia, które mogą być na co dzień wykorzystywane jako sale operacyjne. Chodzi o obiekty, które na co dzień funkcjonują jak zwykła infrastruktura, ale w razie alarmu mogą być szybko uszczelnione, zabezpieczone i zmienione w schrony z możliwością prowadzenia zabiegów.

– Wszystkie inwestycje podwójnego zastosowania mają dziś dla nas priorytet – zaznaczył wiceszef MON. 

Inspiracją mają być Helsinki, gdzie podziemne schrony zaprojektowano tak, by poza sytuacjami kryzysowymi służyły jako obiekty sportowe czy rekreacyjne. W polskich realiach priorytetem mają być funkcje medyczne: operacje, intensywna terapia, możliwość zabezpieczenia pacjentów i personelu przed skutkami ataku. Zamiast martwych bunkrów, które czekają na czarną godzinę, powstają obiekty używane na co dzień, a jednocześnie przygotowane na najgorszy scenariusz.

Medycyna na doświadczeniu z frontu. Współpraca z Ukrainą i reaktywacja WAM

Tomczyk podkreślił, że Polska chce czerpać z doświadczeń wojny na Ukrainie w sposób możliwie najbardziej praktyczny. W medycynie oznacza to transfer wiedzy o organizacji szpitali polowych, ewakuacji rannych, procedurach triage’u oraz postępowaniu przy masowych urazach odłamkowych i ranach po dronach czy artylerii, czyli o realiach, które ukraińscy lekarze znają z codzienności, a których polski system musi się nauczyć, zanim przyjdzie kryzys.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Drugim filarem przygotowań jest plan reaktywacji Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, która po ponad 20 latach ma wrócić jako źródło wyspecjalizowanej kadry medycznej szkolonej w realiach wojskowych, z równoległym zapewnieniem dopływu nowych lekarzy i ratowników oraz stałą rotacją personelu między systemem wojskowym a cywilnym, tak by wiedza i procedury nie rozchodziły się w dwie różne strony.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

REKLAMA
Marcin Kusz
10.12.2025 18:03
Tagi: lekarzemedycynaministerstwo obrony narodowejpolskaschronyszkolnictwoWojsko
Najnowsze
17:40
Da się zrobić telefon, który nie jest nudny. Aż boli, że powstanie tak mało sztuk
Aktualizacja: 2025-12-10T17:40:07+01:00
17:31
Samsung zmienia podejście do telefonów. Tych, które Polacy kupują najchętniej
Aktualizacja: 2025-12-10T17:31:34+01:00
16:46
Pięć lat po premierze Cyberpunk 2077 dostał najlepszy zwiastun w historii. Czyste kino
Aktualizacja: 2025-12-10T16:46:38+01:00
15:49
Pierwszy składany iPhone zmieni wszystko. Poruszy cały świat
Aktualizacja: 2025-12-10T15:49:20+01:00
15:32
Najlepsze menedżery haseł. Te aplikacje to inwestycja w bezpieczeństwo - i wygodę
Aktualizacja: 2025-12-10T15:32:17+01:00
15:00
Limitowane okulary XR od VITURE i CD PROJEKT RED. Cyberpunk 2077 wychodzi poza ekran
Aktualizacja: 2025-12-10T15:00:16+01:00
14:57
Bank pozwoli zablokować wszystkie transakcje. Jednym przyciskiem okiwasz oszustów
Aktualizacja: 2025-12-10T14:57:26+01:00
14:37
Windows 11 nie będzie mulić w grach. Koniec męczarni
Aktualizacja: 2025-12-10T14:37:26+01:00
14:23
Polskie myśliwce dla Ukrainy. W zamian chcemy strategiczną technologię
Aktualizacja: 2025-12-10T14:23:32+01:00
13:39
Allegro dalej wojuje z InPostem. Efekt: usługa, która namiesza
Aktualizacja: 2025-12-10T13:39:58+01:00
13:04
Polska elektrownia jądrowa lada moment. "Konkurencja może się zdziwić"
Aktualizacja: 2025-12-10T13:04:40+01:00
12:00
Budujesz PC na lata? Samsung 9100 PRO pokazuje sens przejścia na PCIe 5.0
Aktualizacja: 2025-12-10T12:00:48+01:00
11:27
Orange przygotował się na święta. Mikołaj w tym roku szybciej przyniesie prezenty
Aktualizacja: 2025-12-10T11:27:12+01:00
11:09
McDonald's serwuje świąteczny koszmar. Dawno nie widziałam takiego bubla
Aktualizacja: 2025-12-10T11:09:28+01:00
10:30
Kometa 3I/Atlas wywołała burzę. "Musi zawierać coś jeszcze"
Aktualizacja: 2025-12-10T10:30:55+01:00
9:14
Uber zmienia zamawianie kursów. Klikasz jak po fast fooda
Aktualizacja: 2025-12-10T09:14:55+01:00
9:00
Jak działa tunel aerodynamiczny Flyspot? Nie bój się o latanie w pomieszczeniu
Aktualizacja: 2025-12-10T09:00:09+01:00
8:33
Android z funkcją jak w iPhonie. Taką inspirację rozumiem
Aktualizacja: 2025-12-10T08:33:28+01:00
8:12
PS5 wie o tobie więcej, niż myślisz. Ruszyło wielkie podsumowanie
Aktualizacja: 2025-12-10T08:12:30+01:00
6:45
Samsung Galaxy Z TriFold był znacznie lepszy. Wyciekł prototyp
Aktualizacja: 2025-12-10T06:45:00+01:00
6:34
Microsoft kusi Europę. Suwerenność cyfrowa według bigtecha
Aktualizacja: 2025-12-10T06:34:00+01:00
6:23
Samsung jak Apple. Zapragnął paskudnego garba w Galaxy
Aktualizacja: 2025-12-10T06:23:00+01:00
6:12
Nikt nie wie, ile SpaceX jest wart. No i dobrze, giełda to rak
Aktualizacja: 2025-12-10T06:12:00+01:00
6:01
Oszuści wiedzą, że odpalisz kolędy ze Spotify i sprytnie to wykorzystują
Aktualizacja: 2025-12-10T06:01:00+01:00
21:54
Teraz UE bierze się za Google. Idziemy na zwarcie i dobrze
Aktualizacja: 2025-12-09T21:54:46+01:00
21:09
ChatGPT powoli oddaje koronę. Jest nowy król czatbotów
Aktualizacja: 2025-12-09T21:09:52+01:00
21:05
Tworzenie na YouTube stało się banalne. Wideo robi się prawie samo
Aktualizacja: 2025-12-09T21:05:48+01:00
21:00
Pierścień do zapisywania myśli. Tak - myśli
Aktualizacja: 2025-12-09T21:00:33+01:00
19:52
Nasz satelita PIAST po 500 próbach nad Ziemią. Mądry Polak po szkodzie
Aktualizacja: 2025-12-09T19:52:03+01:00
19:36
CPK kończy z dobrowolnością. Miło już było, czas na rygor
Aktualizacja: 2025-12-09T19:36:54+01:00
19:12
Mapy Google ze świetną nowością. Ale tylko na iPhone, Android w tyle
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:35+01:00
18:55
Najlepiej sprzedający się smartfon ostatnich miesięcy? Biedy nie ma
Aktualizacja: 2025-12-09T18:55:38+01:00
18:46
Windows naprawia gry. Uff, gracze sięgali już po ekstremalne sposoby
Aktualizacja: 2025-12-09T18:46:21+01:00
18:36
Gamingowy laptop z rolowanym ekranem. W Lenovo zwariowali, kocham to
Aktualizacja: 2025-12-09T18:36:42+01:00
17:48
microSD w telefonach to smutny obraz nadchodzących czasów
Aktualizacja: 2025-12-09T17:48:26+01:00
16:32
Telefon sam się wyciszy w autobusie. Już nie będziesz robić trzody
Aktualizacja: 2025-12-09T16:32:12+01:00
16:27
Bądź blisko, nawet gdy nie jesteś obok. Wrażenia z użytkowania elektronicznej niani Philips Avent SenseIQ Full HD
Aktualizacja: 2025-12-09T16:27:02+01:00
16:05
Antyczny Napaleniec spadł ze Spotify. Artyści słusznie mają pełne galoty
Aktualizacja: 2025-12-09T16:05:24+01:00
15:53
Apple i Google łączą siły byś łatwo zmieniał telefon. Skończy się męka
Aktualizacja: 2025-12-09T15:53:19+01:00
15:26
Polska elektrownia jądrowa to kwestia dni. Unia dała co chcieliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T15:26:08+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA